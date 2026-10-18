معاون اجرائی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای پاسخ به تهدیدات، اظهار داشت که تمدن ایران ریشه‌ای طولانی دارد و دشمن در برابر یک ملت متحد و مستحکم نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدید دشمن علیه ایران مبنی بر به‌کارگیری «مادر بمب‌ها» در جنگ با ایران، اظهار داشت: پدر بمب‌ها، ملت ایران هستند و مطمئنا می‌توانند تاثیر مخرب‌تری از آنچه دشمن فکر می‌کند در فکر، روان، اندیشه و راهبرد‌های او داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم پاسخ زیاده‌خواهی‌های دشمن را خواهند داد؛ بنابراین هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، افزود: این اظهارات بخشی از ابزار‌های تبلیغاتی دشمن برای ایجاد ارعاب و وادارکردن ملت ایران به عقب‌نشینی از مواضع خود است؛ اما مردم ایران با قدرت و استحکام به مسیر خود ادامه می‌دهند.

معاون اجرائی ارتش با بیان اینکه ملت ایران می‌تواند تأثیری فراتر از محاسبات دشمن بر افکار و راهبرد‌های آن بگذارد، تصریح کرد: مردم در حال زندگی هستند و همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند توسعه کشور نیز ادامه دارد.

سرتیپ شیخ با تأکید بر اینکه دشمن باید بداند در برابر یک ملت متحد و مستحکم قرار گرفته است، گفت: دشمن در مقابل چنین ملتی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند؛ چرا که تمدن با بمب منفجر نمی‌شود.

وی با اشاره به قدمت تاریخی تمدن ایران خاطرنشان کرد: تمدن ملت ایران ریشه در تاریخی طولانی دارد و در مقایسه با این پیشینه، آمریکا تنها بخشی از تاریخ جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون اجرائی ارتش درباره آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی، تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، آمادگی ارتش و سایر نیرو‌های مسلح برای پاسخ به تهدیدات است که در این زمینه، آمادگی‌های لازم ایجاد شده و امروز ارتش انگشت‌به‌ماشه آماده است تا به هر تهدیدی پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وی درباره وضعیت ارتقاء تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان نیز گفت: خدا را شکر، تجهیزات ارتش به‌روز شده‌اند و متناسب با سطح تهدیدات، آمادگی لازم برای پاسخگویی فراهم شده است.