شرمنده خوانندگان!(گفت و شنود)

گفت: این شورش‌های مردمی گسترده در فرانسه برای چیست؟ مگر مردم فرانسه چه کرده‌اند و چه می‌خواهند که پلیس و نیروهای نظامی با باتوم و گاز اشک‌آور و مشت و لگد به جان آنها

افتاده‌اند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! با حملات وحشیانه

هزار و چند صد نفر را دستگیر کرده‌اند صدها نفر را مجروح کرده‌اند و‌...

گفت: مگر مردم فرانسه چه می‌خواهند؟ می‌گویند باید نوه ناپلئون حکومت را در دست بگیرد؟! به مسئولانشان می‌گویند دانش هسته‌ای را بده بره؟! خواستار تغییر پارادایم در نظام فرانسه هستند؟! می‌گویند چرا دفاع می‌کنید و چرا تسلیم دشمن نمی‌شوید؟! ترامپ به مردم فرانسه گفته؛ کمک‌های آمریکا در راه است؟! معترضان فرانسوی در اسرائیل آموزش دیده‌اند؟! اسلحه قاچاق تهیه

کرده‌اند؟ با اسلحه گرم به پلیس و مردم عادی شلیک کرده‌اند؟!

و...

گفتم: نه بابا! هیچ‌کدام از اینها نیست. این جنگولک‌بازی‌ها که مال غربگراها و برخی از مزدوران در ایرانه!

گفت: پس دولت و پلیس فرانسه چه مرگشونه که این‌طور وحشیانه به جان ملت افتاده‌اند؟!

گفتم: یارو از شخصی خواست که در خلوت به یک سؤال او پاسخ بدهد. وقتی همه حاضران رفتند، سؤالش را پرسید. ولی چون همه رفته بودند بیرون و هیچ‌کس آنجا نبود،کسی نمی‌داند که یارو چی پرسیده بود و چه جوابی شنیده بود! شرمنده خوانندگان. ببخشید!