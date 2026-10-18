* سفیر پیشین رژیم صهیونی در ایتالیا و فرانسه و مشاور رسانه‌ای اسحاق شامیر، نخست‌وزیر پیشین این رژیم، در نامه‌ای نسبت به گسترش روزافزون تحریم‌ها علیه رژیم صهیونی هشدار داده و نوشته هیچ تردیدی ندارم که اسرائیل وارد وضعیتی خواهد شد که از نظر تحریم‌ها و بایکوت‌ها پیش از این تجربه نکرده‌ایم. روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، نیز در یادداشت خود آورده شماری از کشورهای اروپای غربی که پیش‌تر از مهم‌ترین دوستان این رژیم محسوب می‌شدند، خود را برای اعمال تحریم‌های شدید آماده می‌کنند.

پاک‌روان

* کابل‌ها، دیتاسنترها، تأسیسات هوش مصنوعی و سایت‌های دیگر موجود در منطقه در جنگ بعدی جزو بانک اهداف ایران خواهد بود، اگر این نگاه را به ضربه سخت به دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اضافه کنیم در جنگ سوم معرکه‌ای برپا خواهد شد که به قلدری نظامی و سیاسی استکبار جهانی علیه ملت ایران خاتمه خواهد داد و روی نوع گویش دیپلماتیک آنها اثر خواهد گذاشت!

عقیلی

* پروفسور جان مرشایمر در پاسخ به سؤالاتی که ترامپ در چه صورت تسلیم می‌شود، گفت: ایران اگر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی را هدف قرار دهد ترامپ عقب خواهد نشست و خود را از این مهلکه نجات می‌دهد. او گفت: ایران این توانایی را دارد! امیدواریم مسئولان امر از این توانایی استفاده نماید.

رودکی

* شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده نزدیکان ترامپ فضای انتخاباتی را تیره‌وتار می‌بینند. چرا که هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور از او فاصله گرفته‌اند و محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ رسیده است. بر اساس این گزارش، نزدیکان ترامپ نگران از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان هستند و در عین حال، احتمال حفظ سنا نیز روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

قمری‌وفا

* همه تحلیلگران سیاسی و نظامی معتقدند حمله آمریکا به ایران به شکلی شتاب‌زده، غیرمنطقی و بدون آمادگی انجام گرفت. به گونه‌ای که در حال حاضر ترامپ با یک انتخاب دشوار مواجه شده است. اگر عقب‌نشینی کند، کنترل تنگه هرمز را واگذار می‌کند و اگر حمله کند‌، خودش را در موقعیت دشوارتری قرار خواهد داد. البته اگر دشمن عاقل باشد که نیست! شانس مذاکره را ازدست نخواهد داد و می‌تواند از این بن‌بست خارج شود.

هدایت

* شبکه خبری ای‌بی‌سی به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی از وقوع یک نفوذ سایبری گسترده به پایگاه داده‌های وزارت جنگ آمریکا خبر داده است. بر اساس این گزارش، این نفوذ گسترده مشخصات و داده‌های شخصی ۲,۷۶ میلیون نفر از پرسنل در قید حیات پنتاگون را تحت‌الشعاع قرار داده و یکی از بزرگ‌ترین نفوذهای سایبری به نهادهای دفاعی آمریکا در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

خواجه‌وند

* پس از کشته شدن یک آمریکایی در عملیات اخیر یمن در فرودگاه ریاض، سؤال می‌شود چرا آمریکا اقدام به جنگ با یمن نمی‌کند. در جواب باید گفت اولاً بمباران‌های هوائی توازن قوا را در یمن تغییر نخواهد داد و امکان عملیات زمینی موفق علیه انصارالله نیز وجود ندارد. ثانیاً آمریکا درگیر شدن در یمن را با اولویت عملیاتی ایران در تضاد می‌بیند و عقیده دارد این امر وضعیت ذخایر مهمات آمریکا را وخیم‌تر خواهد کرد.

فرجامی

* نظرسنجی فایننشال تایمز و شرکت پژوهشی فوکال‌دیتا از مردم آمریکا نشان می‌دهد که ترامپ در تمامی موضوعات مطرح شده در این نظرسنجی با نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی رو‌به‌رو است و جنگ علیه ایران و مشکلات اقتصادی در صدر این نارضایتی‌ها قرار دارد.

ساعی

* ترامپ در جمع‌ پرستاران آمریکایی گفته این فوق‌العاده است. من می‌توانم احمقانه‌ترین حرف‌ها را بزنم و شما تشویق می‌کنید. فقط خواستم بدانید آمریکا کشوری است که احمقی مثل ترامپ رئیس‌جمهورش شده و مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد.

خسرونیا

* از دانش‌آموزان و دانشجویان درخواست می‌شود پیام ۳۱ شهریور امام سیدمجتبی خامنه‌ای را عملیاتی نمایند که فرمود: «مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، دانایی، توانایی و زدودن پرده‌های جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّه‌های پیشرفت‌سازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند.»

بیگلری

* یک عالم دینی مصری در مورد سرنوشت آل‌سعود پیش‌بینی خوبی کرده و گفته پایان آل‌سعود در جنگ با یمن رقم می‌خورد. هرکس که با یمن بجنگد، شکست می‌خورد. چون خدا با آنهاست و پیامبر سفارش کرده است که با آنها وارد جنگ نشوید.

شرف‌آبادی

* خبر تشکیل «شورای جنگ اقتصادی» از سوی سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم کاستی‌های ناشی از این خلل را مرتفع نمایند. دیگر زمان جنگ یک‌سویه اقتصادی از سوی آمریکا که حساب‌های ما را مسدود کنند یا اخلال در روابط اقتصادی ما با کشورها به‌وجود آورند تمام شده، چون از این سو به برکت جغرافیای سیاسی و نظامی و طبیعی غرب آسیا ما توانایی اثرگذاری این نبرد را داریم. قیمت بنزین‌، قیمت گازوئیل‌، افزایش قیمت مواد غذایی در آمریکا و اروپا به ما علامت می‌دهد که حرفی برای گفتن در این جنگ داریم.

شهریاری

* کسانی که در داخل کشور از منافع آمریکا حمایت می‌کنند و در گفته‌ها و نوشته‌های خود، آرزوهای بر زمین‌مانده ترامپ احمق را بر زبان و قلم می‌آورند، دقیقاً نقش سفیران شیطان بزرگ را برعهده گرفته‌اند و جای خالی سفیر آمریکا را پُر می‌کنند!

تجلایی

* درود بر آقای مجید مجیدی از کارگردانان خوب و متعهد کشورمان که بهنگام دریافت جایزه بوسان در خارج از کشور، صدای کودکان قربانی میناب در روز اول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد و گفت جرم مردم ما این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و در بند استعمار نباشند و تا آخر هم خواهند ایستاد.

افاضت

* پس از اعمال محاصره دریایی، با رایزنی و فعال‌سازی مسیرهای جدید زمینی و ریلی، شاهد افزایش ۱۰ برابری حمل ریلی کالا از چین به ایران هستیم. همچنین اخبار حکایت از امکان صادرات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز از مسیرهای زمینی و ریلی دارد. دشمنان باید بدانند محاصره و تحریم ایران با داشتن 15 همسایه شدنی نیست و کارشان آب در ‌هاون کوبیدن است.

شهنوازی

* بر اساس گزارشی که پنتاگون از جنگ آمریکا علیه ایران تنظیم و منتشر کرده، عملیات آمریکا حدود ۳۳,۴ میلیارد دلار هزینه داشته که ۲۲,۳ میلیارد دلار آن مربوط به مهمات مصرف‌شده بوده است. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که واشنگتن در جنگ فرسایشی با کشورمان نه تنها به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود نرسیده، بلکه ذخایر استراتژیک خود را نیز در مسیر نابودی قرار داده است.

مؤمنی

* دشمن در فاز کنونی تقابل، با درک محدودیت‌ها و هزینه‌های گزاف درگیری نظامی مستقیم، راهبرد «جنگ سخت» را به «جنگ شناختی-اقتصادی» تغییر داده است. هسته مرکزی این دکترین، نه وقوعِ جنگ قطعی، بلکه «حفظ سایه جنگ» است. سایه جنگ، سلاحِ نهائی دشمن برای کشاندن نظام به میز مذاکرات تحمیلی یا ایجاد گسست اجتماعی است. باید هوشیار باشیم و در زمینِ عملیات روانیِ دشمن بازی نکنیم.

نبی‌پور

* دولت علی‌اف در جمهوری آذربایجان شاید با قفل و مأمور مانع اعتقادات مردم شود، اما وقتی حتی از حجاب دختران دانش‌آموز می‌ترسد یعنی قافیه را به هویت دینی مردم این کشور باخته است.

حیدرنژادیان

* بازداشت بیش از ۸هزار نفر در فرانسه در پی اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی مدعیان حقوق بشری را رسوا نمود. اگر یک صدم این برخورد خشن در کشور ما رخ می‌داد، فریاد وااسفای حقوق بشری غربی‌ها گوش فلک را کَر کرده بود!

ریاضتی

* بنده یک پدر و صاحب چند دختر هستم.خطاب به مسئولان بنویسید هزینه خرید چادر و پوشش مناسب برای بانوان در کشور بسیار بالاست. از کارهای ایجابی برای ترویج حجاب و عفاف در جامعه و علاقه‌مند کردن خانواده‌ها به پوشش اسلامی، پایین‌آوردن قیمت چادر، مانتو و مقنعه است.

سبزواری

* مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مصاحبه کرده و گفته در تهران برجی داشتیم که قبض آب آن برای شش ماه ۳۰ میلیارد تومان شده بود. انتظار می‌رفت زودتر با مشاهده چنین حجم مصرفی آب شرب با متخلف برخورد می‌کردند نه اینکه امروز فقط به اعلام چنین خبری اکتفا کنند.

قهرمان‌زاده