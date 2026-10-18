لرستان رتبه اول آبرسانی به روستاها را در کشور کسب کرد

خرم‌آباد - خبرنگار کیهان:

سردار نعمت‌الله باقری در آیین افتتاح وبیناری ۱۱۷ پروژه آبرسانی به روستاهای لرستان با حضور وزیر نیرو، گفت: با آبرسانی به ۱۱۷ روستا در سال جاری و ۱۰۰ روستا در سال گذشته؛ با تلاش‌های جهادی استاندار لرستان، مجاهدات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و شرکت آبفا استان، امروز با وجود استمرار شرارت‌های جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و همدستانشان، استان لرستان رتبه نخست کشور در آبرسانی به روستاها را کسب کرده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام لرستان گفت: ساخت سدهای لرستان با حضور مهندس شاهرخی شتاب گرفته است که جبران عقب‌ماندگی‌ها توجه ویژه وزارت نیرو به حوزه سدسازی و اعتبارات آن در لرستان را می‌طلبد.

وی ادامه داد: آرایش جنگی مدیریت ارشد استان موجب شده با وجود مشکلات اعتباری در شرایط جنگی خدمت به مردم در هیچ شرایطی متوقف نشده و امروز دولت در لرستان با ارائه خدمت به مردم در کشور پیشتاز است.

فرمانده سپاه لرستان یادآور شد: با اجرای چنین پروژه‌هایی با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط، شاهد تحقق شعار دولت پای کار مردم و مردم پایه کار ایران در لرستان هستیم. سردار باقری از همکاری وزارت نیرو جهت اجرای این طرح‌ها قدردانی کرد و افزود: سال گذشته ۲۰۰ روستا در لرستان آبرسانی شد و امسال نیز با وجود شرایط جنگی ۱۱۷ روستا، از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند. وی با اشاره به وضعیت بارش‌های لرستان اظهار داشت: سرریز منابع آبی لرستان سدهای مهم کرخه، دز، سیمره و... را در کشور پشتیبانی می‌کند، اما به دلیل عدم ساخت و تکمیل سدهای لرستان، سطح کشاورزی آبی استان نصف میانگین کشور است. سردار باقری با بیان اینکه از زمان تصدی مهندس شاهرخی در سمت استاندار لرستان روند ساخت سدهای استان شتاب گرفته است، افزود: با وجود تلاش‌های استاندار لرستان برای تأمین منابع مالی این پروژه‌ها از طریق خرید اوراق و... این اعتبارات برای تکمیل سدهای استان کافی نیست و نیازمند تخصیص منابع مالی ملی است. فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تصریح کرد: تکمیل سدهای لرستان و جبران عقب‌ماندگی‌های این خطه نیازمند توجه ویژه ملی و اعتباری ویژه وزارت نیرو است. زیرا منابع استانی به‌تنهایی در این زمینه پاسخگو نیست.