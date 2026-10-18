رژیم صهیونیستی برداشت زیتون در جنوب لبنان را برای شیعیان ممنوع اعلام کرد!

منابع صهیونیستی می‌گویند که این رژیم فقط به ساکنان روستاهای مسیحی‌نشین و سنی‌نشین و کارگران سوری اجازه برداشت زیتون در جنوب لبنان را داده است؛ این یعنی شیعیان و صاحبان اصلی این درخت‌ها نمی‌توانند برداشت کنند!

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد ارتش این رژیم به ساکنان روستاهای عمدتا مسیحی‌نشین لبنانی و کارگران سوری اجازه می‌دهد با هماهنگی و تحت نظارت نظامیان اسرائیلی، در زمین‌های واقع در «منطقه امنیتی و محدوده خط زرد» در جنوب لبنان به برداشت زیتون بپردازند. عملیات برداشت زیتون از شبعا در شرق تا علما الشعب در غرب امتداد دارد. روستای شبعا که اکثریت جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند، در این محدوده قرار دارد. ساکنان محلی و کارگران سوری که برای لبنانی‌ها کار می‌کنند، در این عملیات مشارکت دارند و تنها پس از هماهنگی با ارتش اشغالگر اجازه ورود به منطقه را پیدا می‌کنند. ارتش اشغالگر اعلام کرده است ورود افراد شرکت‌کننده منوط به دریافت مجوزهای لازم است.