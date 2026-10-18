در پی وقوع آتش‌سوزی در یک اقامتگاه نزدیک ساحل در منطقه «بازار کاکس» در جنوب‌شرقی بنگلادش، دست‌کم ۱۰ نفر جان‌باختند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، این آتش‌سوزی در یک اقامتگاه چوبی سه‌طبقه در نزدیکی ساحل «اینانی» بنگلادش رخ داد. مسئولان خدمات آتش‌نشانی بنگلادش اعلام کردند که این اقامتگاه بدون مجوز معتبر ایمنی در برابر آتش‌سوزی فعالیت می‌کرد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره رعایت مقررات ایمنی در مراکز اقامتی گردشگری این منطقه ساحلی را افزایش داده است.

مقام‌های بنگلادش از تشکیل کمیته‌ای پنج‌نفره برای بررسی علت وقوع آتش‌سوزی خبر دادند. این کمیته مسئول بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عوامل احتمالی بروز آن خواهد بود. مسئولان همچنین اعلام کردند که احتمال قصور در اجرای مقررات و نظارت‌های قانونی بررسی می‌شود. این حادثه پرسش‌هایی را درباره میزان رعایت استانداردهای ایمنی در اقامتگاه‌های گردشگری منطقه بازار کاکس مطرح کرده است. این منطقه از مقاصد محبوب گردشگری در بنگلادش به‌شمار می‌رود.