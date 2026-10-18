محاصره دریایی ترامپ هم حریف واردات دارو نشد

در حالی ‌که آمریکا با اعمال محاصره دریایی به‌دنبال کوتاه‌کردن دست بیماران ایرانی از داروهای موردنیازشان است، رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید که داروی بیماران بموقع و به مقدار کافی تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، آمریکا از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون با هدف قرار دادن «توفیق دارو» شرکتی که داروهای بیماران صعب‌العلاج را تولید می‌کرد و اجرای محاصره دریایی سعی دارد تا دست بیماران ایرانی را از داروهای اساسی کوتاه کند؛ در حالی که وزارت امورخارجه و مسئولان نظام سلامت در تلاش‌اند با شناسایی و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، روند تأمین بموقع و کافی داروهای موردنیاز بیماران را حفظ کنند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به دشواری‌های واردات دارو و مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم، از تداوم تأمین این اقلام از مسیرهای موجود خبر داد و گفت: با وجود دشواری‌های ایجادشده، تاکنون توانسته‌ایم دارو و مواد اولیه دارویی را وارد کشور کنیم. پیرصالحی ادامه داد: شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از تمامی مسیرهای قابل استفاده، از جمله مسیرهای زمینی و کشورهای واسط، برای انتقال اقلام موردنیاز به کشور استفاده می‌کنند. در این زمینه، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت امورخارجه، مسیرهای مختلف انتقال دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شده است. وی تأکید کرد: اگرچه انتقال دارو و تجهیزات پزشکی دشوارتر از گذشته شده است، اما همچنان مسیرهایی برای واردات این اقلام وجود دارد و در حال حاضر بیشتر این مسیرها قابل استفاده هستند. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: برای تداوم تأمین دارو در آینده نیز مسیرهای جایگزین دیگری در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز محدودیت‌های جدید، امکان استفاده از آنها فراهم باشد.