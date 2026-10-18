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کد خبر: ۳۴۰۲۳۸
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

محاصره دریایی ترامپ هم حریف واردات دارو نشد

در حالی ‌که آمریکا با اعمال محاصره دریایی به‌دنبال کوتاه‌کردن دست بیماران ایرانی از داروهای موردنیازشان است، رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید که داروی بیماران بموقع و به مقدار کافی تأمین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آمریکا از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون با هدف قرار دادن «توفیق دارو» شرکتی که داروهای بیماران صعب‌العلاج را تولید می‌کرد و اجرای محاصره دریایی سعی دارد تا دست بیماران ایرانی را از داروهای اساسی کوتاه کند؛ در حالی که وزارت امورخارجه و مسئولان نظام سلامت در تلاش‌اند با شناسایی و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، روند تأمین بموقع و کافی داروهای موردنیاز بیماران را حفظ کنند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به دشواری‌های واردات دارو و مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم، از تداوم تأمین این اقلام از مسیرهای موجود خبر داد و گفت: با وجود دشواری‌های ایجادشده، تاکنون توانسته‌ایم دارو و مواد اولیه دارویی را وارد کشور کنیم. پیرصالحی ادامه داد: شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از تمامی مسیرهای قابل استفاده، از جمله مسیرهای زمینی و کشورهای واسط، برای انتقال اقلام موردنیاز به کشور استفاده می‌کنند. در این زمینه، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت امورخارجه، مسیرهای مختلف انتقال دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شده است. وی تأکید کرد: اگرچه انتقال دارو و تجهیزات پزشکی دشوارتر از گذشته شده است، اما همچنان مسیرهایی برای واردات این اقلام وجود دارد و در حال حاضر بیشتر این مسیرها قابل استفاده هستند. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: برای تداوم تأمین دارو در آینده نیز مسیرهای جایگزین دیگری در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز محدودیت‌های جدید، امکان استفاده از آنها فراهم باشد.

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