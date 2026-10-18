یزد- خبرنگار کیهان:

یکصد و بیست و هشتمین اجلاس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران (جمعه ۲۴ مهرماه) به میزبانی شهر میراث جهانی یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد، این نشست یک‌روزه که ریاست آن را علیرضا زاکانی، شهردار تهران بر عهده‌دارد، با هدف هم‌افزایی و تبادل تجربیات موفق مدیریت شهری در حال برگزاری است.

در این مجمع موضوعات کلیدی همچون گزارش و جمع‌بندی سرفصل‌های مجامع پیشین، نقش شهرداری‌ها در معیشت مردم و بررسی فرصت‌های عملی برای مدیران شهری در دستور کار قرار دارد.

بررسی طرح «تورم صفر» و انتقال تجربه‌های موفق

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی طرح «تورم صفر» و نقش شهرداری‌ها در اجرای آن است که قرار است شهرداری تهران تجربیات موفق خود را در این زمینه به سایر کلان‌شهرها از جمله یزد ارائه دهد.

محی‌الدینی، شهردار یزد پیش‌تر با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، اجرای چنین طرح‌هایی را در کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و کنترل قیمت کالاهای اساسی مؤثر دانسته بود.

یک‌صد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور با سخنرانی رئیس شورای اسلامی و شهردار یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، دبیر این نشست شهردار تهران همراه خواهد بود و‌ در پایان دستورات داخلی مجمع زاکانی بررسی خواهد شد.