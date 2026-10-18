وزیر بهداشت گفت: تامین نیروی متخصص در مناطق مختلف کشور، علاوه بر تربیت دانشجو، به فراهم بودن شرایط معیشتی و کاری پزشکان و رعایت استانداردهای آموزش پزشکی و تخصصی وابسته است.

به گزارش وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، افزود: این تصور که هرچه ظرفیت پذیرش را افزایش دهیم، نیازهای کشور بیشتر تأمین می‌شود، یک سوءتفاهم مبنایی است؛ چراکه افزایش ظرفیت لزوماً به موازات خود به رفع نیازهای کشور منجر نمی‌شود.

ظفرقندی با بیان اینکه تأمین نیروی متخصص در مناطق مختلف کشور به عوامل متعددی وابسته است، اظهار داشت: اگر شرایط معیشتی متخصص بیهوشی در شهرهایی مانند لامرد یا برازجان تأمین نشود، صرف افزایش ظرفیت پذیرش نمی‌تواند مشکل کمبود نیروی متخصص در این مناطق را برطرف کند؛ حتی اگر ظرفیت پذیرش چندین برابر شود. وی با اشاره به پیچیدگی‌های مسیر اصلاح ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و تخصصی، گفت: این موضوع مسیر بسیار پیچیده و دشواری را طی کرده و بخشی از نتایج اقدامات انجام‌شده، در سال‌های آینده نمایان خواهد شد. در این زمینه، همکاری نزدیک و مؤثر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شایسته قدردانی است. وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری موضوع ظرفیت پذیرش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضرورت تعامل با مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ظرفیت‌ها باید با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آموزش پزشکی انجام شود؛ زیرا برخی تصمیم‌های گذشته بدون ارزیابی کامل پیامدهای اجرایی و آموزشی اتخاذ شده‌اند.

ضرورت تناسب ظرفیت پذیرش با امکانات آموزش بالینی

ظفرقندی با انتقاد از افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی که آموزش آنها به انجام اعمال بالینی و کسب مهارت عملی وابسته است، بیان داشت: در بسیاری از رشته‌ها، از جمله رشته‌های جراحی، صرف افزایش تعداد دستیاران کافی نیست. آموزش تخصصی مستلزم حضور در محیط بالینی، مشارکت در فرآیند درمان و کسب تجربه عملی به میزان لازم است. وی با اشاره به محدودیت ظرفیت آموزشی بیمارستان‌ها، خاطرنشان کرد: وقتی تعداد دستیاران در بخش‌های آموزشی و بیمارستان‌های مختلف افزایش می‌یابد، باید مشخص شود که آیا امکانات، تعداد بیماران و فرصت کافی برای کسب مهارت‌های موردنیاز نیز متناسب با آن افزایش پیدا کرده است یا خیر.

وزیر بهداشت گفت: برای نمونه، در آموزش جراحی نمی‌توان صرفاً با برگزاری آزمون، صلاحیت حرفه‌ای افراد را تأیید کرد؛ دستیار باید تجربه بالینی و مواجهه کافی با موارد ضروری، از جمله بیماران دچار تروما، را کسب کرده باشد. بنابراین، افزایش ظرفیت بدون توجه به استانداردهای آموزش عملی می‌تواند کیفیت تربیت متخصصان را تحت تأثیر قرار دهد.

ظفرقندی با اشاره به طرح این مباحث در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه نمایندگان به ملاحظات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش پزشکی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت دستیابی به خروجی عملی از این نشست، بر دو محور تأکید کرد: نخست، تبیین این موضوع که افزایش ظرفیت پذیرش به‌تنهایی راه‌حل کمبود نیروی متخصص نیست و دوم، هماهنگی و تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی کارشناسی ظرفیت‌ها و تدوین تصمیم‌هایی متناسب با نیازهای واقعی نظام سلامت.

وزیر بهداشت بیان داشت: سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیروی انسانی موردنیاز مناطق مختلف کشور، استانداردهای آموزش پزشکی و کیفیت تربیت متخصصان نیز حفظ شود.