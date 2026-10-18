سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری چند متهم به قدرت‌نمایی با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در محدوده خیابان مشهدی حسن تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رضا صادقی‌پور گفت: در پی اعلام مرکز پیام درباره وقوع درگیری دسته‌جمعی و قمه‌کشی در محدوده کلانتری ۱۱۶ مولوی، خیابان مشهدی حسن، تیم عملیات پلیس بلافاصله به محل اعزام شد.

صادقی‌پور افزود: مأموران پس از حضور در محل با چند نفر مواجه شدند که با در دست داشتن قمه و شمشیر در انظار عمومی قدرت‌نمایی می‌کردند و با اقدامات خود موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم‌خوردن نظم عمومی شده بودند.

وی ادامه داد: در جریان عملیات، یکی از متهمان که شمشیر در دست داشت، به سمت مأموران حمله‌ور شد. در این شرایط، پس از سه مرتبه اخطار ایست، سرتیم عملیات به سمت متهم شلیک کرد و وی از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه متهم بلافاصله با حضور عوامل اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت، گفت: در ادامه عملیات، دو نفر دیگر دستگیر شدند و یک نفر نیز از محل متواری شد. با پیگیری مأموران و هماهنگی قضایی، دستور دستگیری متهم متواری در محل سکونتش صادر شد و این فرد نیز دستگیر و به مرجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.