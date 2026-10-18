فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری تهران با هدف مقابله با حضور معتادان متجاهر، خرده‌فروشان موادمخدر و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان دیروز در آغاز مرحله نخست طرح ساماندهی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری تهران با اشاره به روند اجرای طرح‌های مقابله با معتادان متجاهر اظهار داشت: در نخستین همایش پلیس مبارزه با موادمخدر کشور، فرمانده کل انتظامی کشور، اعلام کردند که از این پس عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با موادمخدر براساس حضور یا نبود معتادان متجاهر در سطح شهر ارزیابی شود.

محمدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با هدایت‌های فرمانده کل انتظامی کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته و همچنین ورود دستگاه‌های مسئول، پاکسازی محلاتی که سال‌ها با معضل حضور معتادان متجاهر مواجه بودند، در دستورکار قرار گرفت و به‌تدریج وضعیت این مناطق تثبیت شد؛ به‌گونه‌ای که امروز حضور معتادان متجاهر در معابر شهری و برخی محلات به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره حضور برخی افراد آسیب‌دیده اجتماعی، معتادان متجاهر و خرده‌فروشان موادمخدر در بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران گفت: بر همین اساس، مرحله نخست طرح ساماندهی این فضاها با طراحی عملیات ویژه و حضور همکاران پلیس اجرا شد و در جریان این عملیات، محدوده‌های موردنظر به‌صورت میدانی مورد پایش قرار گرفت و در مسیرهای خروجی نیز ایست‌های بازرسی مستقر شد تا امکان شناسایی و برخورد با افراد متخلف فراهم شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، هدف از اجرای این طرح را ارتقای امنیت و آرامش شهروندان در فضاهای عمومی عنوان کرد و ادامه داد: مردم تهران باید بتوانند بدون دغدغه و نگرانی از بوستان‌ها و فضاهای جنگلی استفاده کنند و خانواده‌ها با اطمینان خاطر فرزندان خود را به این مناطق بیاورند؛ به‌نحوی که با حضور معتادان متجاهر یا فعالیت خرده‌فروشان موادمخدر مواجه نشوند.

محمدیان با تأکید بر استمرار این اقدامات بیان داشت: طرح ساماندهی و پاکسازی در سایر بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در هیچ نقطه‌ای از پایتخت شاهد حضور معتادان متجاهر نباشیم.

وی با اشاره به برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر و دیگر متخلفان در جریان اجرای این عملیات گفت: در این طرح، همکاران پلیس موفق به دستگیری تعدادی از توزیع‌کنندگان موادمخدر شدند و برخورد با هرگونه تخلف مخل نظم و امنیت عمومی در این محدوده‌ها در دستورکار قرار دارد.