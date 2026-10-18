بیرانوند گزینه اول مرد سال آسیا

از نگاه کارشناس سعودی

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ایرانی تراکتور، از سوی عادل البطی، کارشناس فوتبال عربستان، به‌عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ معرفی شد.

بیرانوند برای کسب این جایزه با سالم الدوسری و فراس البریکان، دو بازیکن تیم ملی عربستان، رقابت می‌کند. البطی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی بازیکنان، بیرانوند را گزینه‌ای خطرناک برای رقبای سعودی دانست و تأکید کرد که این دروازه‌بان براساس معیارهای مورد اشاره، در موقعیت برتری قرار دارد.

این کارشناس همچنین به انتخاب بیرانوند به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد؛ در حالی که البریکان با الاهلی در لیگ نخبگان آسیا و الدوسری با عملکرد خود در رقابت‌های باشگاهی و ملی، امتیازهای قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.

با این حال، معیارهای امتیازدهی سال ۲۰۲۴ را نمی‌توان ملاک قطعی انتخاب برنده در سال ۲۰۲۶ دانست؛ چرا که طبق آیین‌نامه جدید، نتایج تیم‌های ملی و باشگاهی و دستاوردهای فردی در انتخاب نهایی تأثیرگذارند.

مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶، ۲۸ آبان‌ماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

رحمتی: گل‌گهر 2 روز استراحت کرد

استقلال 7 روز

سرمربی گل‌گهر سیرجان معتقد است تیمش با تنها دو روز استراحت وارد دیدار با استقلال خواهد شد.

مهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان و استقلال اظهار داشت: از دوست، برادر و رفیق خوبم سهراب بختیاری‌زاده (سرمربی استقلال) و همچنین باشگاه تشکر می‌کنم که وقتی متوجه شرایط سخت سفر ما شدند، با تعویق یک‌روزه بازی موافقت کردند. می‌توانیم یک نصف روز بیشتر استراحت کنیم. ما ساعت ساعت 3:30 پریشب رسیدیم و اگر می‌خواستیم امروز بازی کنیم، شرایط‌مان خیلی سخت‌تر می‌شد.وی با تمجید از استقلال تصریح کرد: با یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا بازی داریم. استقلال یکی از تیم‌های پرطرفدار است و بازیکنان و کادر فنی بسیار خوبی در اختیار دارد. در بازی‌های گذشته نشان داده‌ایم که کیفیت خوبی داریم و بازیکنان توانای ما، قدرت تاکتیکی و فنی مثال‌زدنی دارند. این مسئله را در مسابقات آسیایی هم نشان دادیم و آماده هستیم با ارائه بازی خوب، سه امتیاز را کسب کنیم تا به جایگاه خوبی در جدول برسیم.

رحمتی با بیان اینکه گل‌گهر بیشتر از یکی دو مشکل دارد، خاطرنشان کرد: شرایط سفرمان را می‌دانید، اما فاصله نامناسبی بین بازی‌های ما وجود دارد. استقلال هفت روز بعد از بازی آسیایی استراحت کرد و ما فقط دو روز. سه روز بعد با خیبر بازی داریم و دو روز بعد عازم تاجیکستان هستیم.

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در آستانه تعویق

برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های امنیتی، با ابهام جدی روبه‌رو شده است. شماری از اعضای بانفوذ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، به‌ویژه کشورهای شرق قاره، خواستار بررسی تعویق یک‌ساله مسابقات یا تغییر محل میزبانی شده‌اند.

این موضوع قرار است در نشست سه‌روزه مسئولان فدراسیون‌های عضو AFC و اتحادیه‌های منطقه‌ای در توکیو ژاپن بررسی شود. کنگره فوق‌العاده اول آبان‌ماه نیز فرصتی برای طرح رسمی نگرانی‌ها و پیشنهادهای مخالفان خواهد بود؛ با این حال، تصمیم نهایی پس از بررسی شرایط منطقه و گزارش‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود.

طبق این گزارش، افسران اجرایی برگزاری مسابقات قرار است در اوایل نوامبر گزارشی از وضعیت شهرهای میزبان عربستان ارائه کنند. ارزیابی شرایط امنیتی و تحولات خاورمیانه نیز از عوامل مؤثر بر تصمیم نهایی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود نتیجه بررسی‌ها در اوایل آذرماه مشخص شود.

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ طبق برنامه قرار است از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۵ در عربستان آغاز شود، اما احتمال تعویق یک‌ساله یا انتقال میزبانی به کشوری دیگر، به یکی از چالش‌های مهم فوتبال آسیا تبدیل شده است. با وجود جدی بودن این بحث‌ها، هنوز تصمیم رسمی برای تعلیق مسابقات یا تغییر میزبان اعلام نشده است.

استقلال خوزستان یک میلیون دلار

از پرسپولیس می‌خواهد

رئیس و سخنگوی هیئت‌مدیره استقلال خوزستان، اعلام کرد این باشگاه بابت انتقال تیوی بیفوما به پرسپولیس، یک میلیون دلار مطالبه دارد و پرونده را از طریق مراجع حقوقی فوتبال پیگیری می‌کند.

شهرام هزاریان، گفت استقلال خوزستان و پرسپولیس پیش‌تر برای انتقال بیفوما بر سر مبلغ ۳۵۰ هزار دلار تفاهم‌نامه امضا کرده بودند، اما سرخ‌پوشان به تعهدات خود پایبند نماندند. به گفته او، اتاق حل اختلاف فیفا پس از بررسی قراردادهای بیفوما و نحوه فسخ قراردادش با استقلال خوزستان، این فسخ را موجه و قانونی ندانسته است.

سخنگوی استقلال خوزستان تأکید کرد این باشگاه به‌دنبال دریافت یک میلیون دلار غرامت است و در صورت صدور رأی به سود آنها و اجرا نشدن آن از سوی پرسپولیس، احتمال بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی سرخ‌پوشان وجود دارد. او همچنین مدعی شد بیفوما ممکن است با محرومیت روبه‌رو شود.

با این حال، محرومیت پرسپولیس هنوز قطعی نیست و به نتیجه رسیدگی حقوقی، رأی نهایی مرجع ذی‌صلاح و نحوه اجرای آن بستگی دارد.