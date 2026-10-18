پسر کو ندارد نشان از پدر؟! (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم سید محمدجواد حسن‌زاده فرزند شهید هشت سال دفاع‌مقدس «سید نجف‌علی حسن‌زاده» است. این شهید مدافع حرم سوم اسفند سال 1358 در مشهد متولد شد. پدر محمدجواد، در سال 1363 در جبهه‌‌های هشت سال دفاع‌مقدس به شهادت رسید. محمدجواد نیز راه پدر را در پیش گرفت؛ او نیز از کودکی با فرهنگ جهاد و شهادت‌طلبی بزرگ شد و به جایگاه پدرش رسید. وی پس از چند ماه مقابله با تروریست‌های تکفیری در دفاع از حرم آل‌الله سرانجام 27 مهر سال 1395 در حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد. از این شهید دو دختر به یادگار مانده است که دختر کوچک او چند ماه پس از شهادت پدر به دنیا آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، چند ماه پس از شهادت محمدجواد حسن‌زاده، به منزل آن شهید رفتند و با خانواده‌اش دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار مقام معظم رهبری سه انگشتر و یک جلد قرآن با دست‌نوشته خود را به خانواده شهید تقدیم کردند. همسر شهید محمدجواد حسن‌زاده درباره او می‌گفت: «همسرم به شهادت علاقه زیادی داشت و خیلی غبطه می‌خورد که چرا در جبهه دفاع‌مقدس حضور نداشته. مداح اهل‌بیت بود و بیشتر ‌اشعارش درخصوص امام زمان(عج) بود. به خاطر همین علاقه قلبی هم چند سالی که پس از ازدواج در تهران ساکن بودیم، آخر هر هفته هر طوری بود خودمان را به جمکران می‌رساندیم. به‌خاطر اینکه شهید و شهادت از ذهن‌ها پاک نشود بر جریان کاروان راهیان نور تاکید فراوانی داشت.»