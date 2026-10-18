اختلال در مرزهای زمینی نتیجه تعلل در شکستن محاصره دریایی و هوایی

سرویس اقتصادی-

لغو ناگهانی یک معافیت بانکی در پاکستان، مسیر ورود کالاهای ایرانی را مختل کرده و حالا ۱۸۰۰ کامیون برای واردات کالا به این کشور در مرز بلاتکلیف مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، آمریکایی‌ها بعد از ناکامی در جنگ نظامی، در ماه‌های اخیر به محاصره اقتصادی علیه کشورمان روی آورده‌اند. این اقدام با محاصره دریایی شروع شد به طوری که آمریکایی‌ها مانع تجارت دریای کشورمان شدند.

همان ایام هشدار داده شد که باید این محاصره دریایی با قدرت شکسته شود، چرا که بزودی حلقه محاصره تنگ‌تر خواهد شد و به محاصره زمینی هم خواهد رسید، اما برخی مدعی شدند که باید مسیر مذاکره ادامه پیدا کند و به بهانه دور زدن محاصره از مسیرهای زمینی- که یک راهکار موقت است- با برخورد مقتدرانه نظامی نسبت به محاصره دریایی مخالفت کردند. مدتی نگذشت که آمریکا با فشار به کشورها برای تحریم هوائی ایران، همان مسیر پیش‌بینی شده را طی کرد و بعد از مشاهده تعلل ایران، حالا محاصره زمینی را نیز در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ از روز جمعه کامیون‌های ایرانی که قصد وارد کردن کالا به پاکستان را داشتند، اجازه ورود پیدا نکردند.

«علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی در این خصوص گفت که این اختلال مربوط به فرم واردات (Import Form) در کشور پاکستان است که یک فرآیند بانکی است که تاکنون ایران برای طی کردن فرآیند آن معافیت داشت.

با این حال به گفته شریعتی با توجه به شیطنت‌هایی که برای ایجاد اختلال در تجارت ایران و پاکستان وجود دارد، عصر جمعه طرف پاکستانی نامه‌هایی را منتشر می‌کند و معافیت را بر‌می‌دارد.

پاکستان از سال ۲۰۱۶ و در پی رأی یک دادگاه در ایالت بلوچستان، ایران، روسیه و افغانستان را از الزام مربوط به فرآیند بانکی واردات مستثنا کرده بود.

حالا با لغو معافیت، سه هزار کامیون در مرز سرگردان شده‌اند که ۱۸۰۰ کامیون مربوط به کالاهای ورودی به پاکستان است.

پاکستان به عنوان کشور میانجی در مذاکرات ایران و آمریکا در حال اجرای خواسته آمریکایی‌ها است و افرادی در داخل که به جای برخورد قاطع در موضوع محاصره دریایی، نسخه مذاکره می‌پیچیدند، واکنشی به این موضوع نداشته‌اند.

باید از طرفداران تفاهمنامه پرسید، وقتی طرف پاکستانی که خود میانجی اصلی تفاهم‌نامه بود، نمی‌تواند مرزهای زمینی را باز نگه دارد، دیگر چه انتظاری برای اجرای سایر بندهای توافقنامه توسط سایرین وجود دارد؟

اقدام پاکستان بخوبی نشان می‌دهد که حتی کشورهایی که مدعی میانجی‌گری بودند قادر نیستند در برابر فشار آمریکایی‌ها مقاومت کنند و ممکن است این اتفاق برای سایر مرزهای زمینی هم بیفتد.

در پاسخ به کسانی که مدعی بودند نیازی به شکستن محاصره دریایی نیست و می‌توان از مسیرهای زمینی جایگزین تجارت کشور را پیش برد، باید گفت، اگرچه برخی مسیرهای زمینی می‌تواند به‌طور موقت جایگزین بخشی از تجارت دریایی کشور باشد، اما واقعیت این است که ظرفیت این مسیرها قابل قیاس با تجارت دریایی نیست و نباید استفاده از مسیرهای جایگزین- که اقدامی ضروری است- به‌عنوان بهانه‌ای برای تعلل در شکستن محاصره دریایی قلمداد شود.

نتیجه رویکرد محافظه‌کارانه، جرات پیدا کردن دشمن برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره و گسترش آن به حوزه هوائی و زمینی بوده و بسته شدن مرز با پاکستان، از نتایج همین نگاه است. بنابراین باید با قدرت به سمت شکستن محاصره دریایی رفت و هر روز تعلل در این زمینه، کار را دشوارتر خواهد کرد.