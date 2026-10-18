نخستین «باشگاه همصدا»ی رادیو طی مراسمی با حضور معاون صدای رسانه ملی، مدیران شبکه‌های رادیویی و جمعی از هنرجویان در استودیوی شماره هشت ساختمان شهدای رادیو در جام‌جم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، در آیین راه‌اندازی این باشگاه با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه رادیو و تبدیل آن به رسانه‌ای برای نسل پنجم تصریح کرد: «امیدواریم شبکه ایران‌صدا از یک پلتفرم ساده در فضای مجازی به یک زیست‌بوم رسانه‌ای شنیداری در زبان فارسی تبدیل شود تا تمامی فعالان رسانه‌ای کشور بتوانند محتواهای خود را در آن عرضه کنند.» وی کشف و پرورش استعدادهای درخشان و نوآور در سراسر کشور را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و افزود: «باشگاه همصدا فرصتی است تا با شناسایی و آموزش نخبگان تولید محتوای شنیداری مردمی، از این نیروهای نوپا در شبکه‌های مختلف رادیویی بهره‌گیری شود و فعالیت‌های آن به هیچ عنوان محدود به تهران نخواهد بود.»

در این مراسم همچنین شاهد مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه صداوسیما، معاونت صدا را منطقه‌ای برای نوآوری دانست و از برنامه‌ریزی برای حمایت ساختاری از این زیست‌بوم خبر داد. محمد غفاری خضری، مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا، و جعفری فومنی، مدیر باشگاه همصدا، نیز به تشریح اهداف این مجموعه در زمینه پیوند استعدادیابی، آموزش و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای در استان‌ها پرداختند.

در پایان این مراسم، از نشان رسمی «باشگاه همصدا» رونمایی شد.