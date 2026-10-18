آثار و مکتوبات شهید سید حسن نصرالله در نمایشگاه کتاب بیروت عرضه شد

انتشارات «دارالموده» با همکاری مؤسسه حفظ و نشر آثار شهید سید حسن نصرالله، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مکتوبات دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان را در شصت‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت عرضه کرده است.

به گزارش تسنیم، آثار ارائه‌شده در این غرفه موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد؛ از سخنرانی‌ها و مواضع شهید نصرالله از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان شهادت و وصیت‌نامه و توصیه‌های مکتوب او، تا موضوعاتی چون عاشورا، تفسیر قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع).

در این نمایشگاه، کتاب‌هایی با محور خاطرات جنگ و تاریخ شفاهی نیز از سوی مجموعه‌های «دارالثورة الإسلامیة» و «بیت الرواة» عرضه شده‌اند.

شصت‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت از ۹ اکتبر آغاز شده و تا ۱۸ اکتبر ادامه دارد. این رویداد میزبان حدود ۱۶۳ ناشر، از جمله ۲۳ ناشر عرب است و در کنار عرضه کتاب، برنامه‌های فرهنگی و ادبی متنوعی در حوزه‌هایی همچون ادبیات، فلسفه، فناوری، میراث فرهنگی و هوش مصنوعی برگزار می‌کند.