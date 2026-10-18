اختصاص بخشی از جشنواره عروسکی «تهران-مبارک» به شهدای جنگ رمضان

بیستمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک با تولید و اجرای هفت اثر در سالن‌های نمایشی و فضاهای نامتعارف، یاد کودکان و نوجوانان شهید جنگ رمضان را زنده نگه می‌دارد.

بر همین اساس، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک در تعامل با مرکز تولیدات ادبی و هنری «امید» حوزه هنری، آثاری را در طول روزهای برگزاری جشنواره به یاد کودکان و نوجوانان قربانی حمله دشمن و به پاسداشت مقاومت ققنوس‌وار مردم ایران در برهه تاریخی جنگ چهل‌روزه، در تالارهای نمایشی و همچنین بر ویرانه‌های باقی‌مانده از هجوم دشمن آمریکایی-صهیونیستی در خیابان ملک‌الشعرای بهار آماده اجرا کرده است؛ نمایش‌هایی که هر یک از دریچه نگاه عروسک‌ها، قرار است بازتاب‌دهنده دنیای کودکانی باشند که داغ‌شان هرگز از قلب ایران پاک نخواهد شد. نام این اجراها که در بخش «خیال‌نامه میناب» میزبان نگاه مخاطبان خواهند بود؛ به این شرح است: نمایش «قصه مینا» / نمایش «خیالستون» / نمایش «خورشید ناتمام» / نمایش «یامال» / نمایش «یارالی» / نمایش «مدرسه‌ای در آسمان» / نمایش «آرزوی بزرگ»