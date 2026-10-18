رئیس‌جمهور تاکید کرد: همه ما باید برای حل مشکلات کشور و مردم دست به دست هم دهیم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله رسانه‌ها در تقویت وحدت و انسجام در کشور بکوشیم.

هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد و اقدامات و برنامه‌های این شورا برای استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها در تشریح دستاوردها و اقدامات دولت برای حل بحران‌ها و مشکلات کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر استفاده کامل و هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها برای تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف و تلاش مستمر و همه‌جانبه برای حل مشکلات مردم، هدف و نقشه اصلی دشمنان ایران از تهاجم نظامی، اعمال فشارها و تحریم اقتصادی و هجمه رسانه‌ای علیه کشورمان را ایجاد و تشدید تفرقه در میان مردم و اقشار جامعه دانست و گفت: همه ما باید برای حل مشکلات کشور و مردم دست به دست هم دهیم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله رسانه‌ها در تقویت وحدت و انسجام در کشور بکوشیم.

تأمین معیشت مردم

باید اولویت اول و اصلی همه ما باشد

پزشکیان با اشاره به اینکه تهاجم نظامی دشمن و محاصره اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: به‌رغم همه مشکلات، دولت همه سعی و تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام داده و خواهد داد و در این مسیر، تأمین معیشت مردم باید اولویت اول و اصلی همه ما باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر اعتماد مردم را جلب کنیم و مردم را همراه خود داشته باشیم، هیچ قدرتی توانایی این را نخواهد داشت که آسیبی به کشور ما وارد کند، افزود: به‌رغم همه فشارها و سختی‌های ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی دشمن، دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده تا معیشت مردم دچار مشکل نشود و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با قدرت و تلاش شبانه‌روزی انجام شده است.

میزان قابل توجهی صرفه‌جویی سوخت داشتیم

و از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم

پزشکیان همچنین به موضوع مصرف بالای انرژی و تأمین سوخت مورد نیاز کشور در شرایط محاصره اقتصادی اشاره و اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست 12 میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد، افزود: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی مردم در موضوعات مهمی همچون مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی بنزین و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی استفاده کنیم.

دستگاه‌های اداری برای طرح

سه‌شنبه‌های بدون خودرو تلاش کنند

پزشکیان افزود: در دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها نیز مدیران کشور باید با همدلی برای همراهی کارمندان و کارکنان دولت تلاش کنند تا با اجرای طرح‌هایی همچون سه شنبه‌های بدون خودرو و استفاده کمتر از خودروهای شخصی، افزایش بهره‌وری در کارها و همچنین استفاده از ظرفیت دورکاری، مصرف بی‌رویه انرژی و سوخت کنترل و مدیریت شود.

رئیس‌جمهور اجرای طرح محله محور و افزایش استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، بسیج، خیرین و انجمن‌های خیریه را از راه‌های حل مشکلات و تقویت تاب‌آوری جامعه در مقابله با تهاجم دشمنان عنوان کرد و افزود: دولت با کمک و همراهی مردم در مقابل همه توطئه‌ها و نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد و اجازه نخواهیم داد اهداف دشمنان ایران محقق شود.

افزایش 500 هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتماً اجرا خواهد شد

پزشکیان با بیان اینکه افزایش 500 هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتماً اجرا خواهد شد، گفت: در زمینه ارائه کالا برگ امروز کسانی که سرمایه بیشتری دارند از یارانه بیشتری بهره‌مند است اما برنامه و هدف ما این است که یارانه را از افراد توانمند و دارای تمکن مالی بگیریم و به افراد نیازمند کمک بیشتری بکنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری و همچنین شرکت‌ها و بخش خصوصی برای تقویت تولید و افزایش بهره‌وری، گفت: هر کسی توانایی کمک در این زمینه را دارد به همکاری دعوت می‌کنم. مدیران کشور باید با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه برای بهبود شرایط سخت کشور و حل مشکلات مردم و افزایش بهره‌وری تلاش کنند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اقدامات بسیار بزرگ و مهم انجام شده در حوزه آموزش کشور، به افتتاح پروژه‌های آموزشی و مدارس هوشمند که صبح روز شنبه انجام شد، اشاره کرد و اظهار داشت: امروز از اقدامات بزرگ انجام شده در این مدت کوتاه، بسیار خوشحال شدم، افزایش فضاهای آموزشی کشور، اصلاح روش‌های آموزشی و همچنین توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در مجموعه‌های آموزشی کشور بسیار قابل توجه بوده است و در این راه خیرین با کمک 48 همتی خود، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: برای افزایش هم صدایی در جامعه و تاب‌آوری مردم در مقابل سختی‌ها و فشار و تهدید دشمنان همه باید دست به دست هم دهیم و رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها نیز با همه ظرفیت و توان در این راه همراهی کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همراهی رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها به هیچ عنوان به معنی تعریف و تمجید از اقدامات دولت نیست، گفت: دوست ندارم کسی از من تعریف کند، عیب و ایراد ما را بگویید تا برای رفع و اصلاح آن بکوشیم.

در ابتدای هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که در حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، جمعی از اعضای شورا به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درخصوص اهمیت و نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در تبیین و تشریح دستاوردها و اقدامات دولت برای مردم و جامعه در راستای حل مشکلات تأکید کردند.

ضرورت شناخت همه جانبه و وجوه مختلف دشمن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای خنثی کردن توطئه‌ها و نقشه‌ها علیه ایران، جلب اعتماد عمومی و همراه کردن مردم با حاکمیت، طراحی اتاق فکر به موازات اتاق روایت در مجموعه رسانه‌ای دولت و کشور، تقویت تولید محتوا توسط همه ارکان و مدیران دولت در کنار پاسخگویی به افکار عمومی و مردم، جذب اعتماد عمومی و همراه کردن جامعه و افزایش امید در کشور با احترام و ارتباط مستمر با مردم، داشتن پیشران رسانه‌ای در کنار پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و اقدامات اجرائی و عملیاتی، پرهیز از دوگانه‌سازی‌ها، تلاش برای بازسازی اجتماعی و رفع نگرانی‌های مردم، استفاده مطلوب و مناسب از فضای مجازی برای امید افزایی در بین مردم جامعه، ضرورت بازمهندسی و معماری جدید در مورد فضای رسانه‌ای کشور در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، استفاده مطلوب از انسان رسانه‌ها و شخصیت‌های اثرگذار، پرهیز از تولید انبوه و بی‌اثر و تمرکز بر تولید محتوای محدود اما اثربخش از جمله نکات مهم مطرح شده از سوی اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت در این جلسه بود.