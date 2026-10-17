سرویس سیاسی-

وزیر امور خارجه گفت: اقدامات یکجانبه و تجاوزات نظامی آمریکا مانع اجرای تفاهم‌نامه شد و سازوکارهای حل‌وفصل اختلافی که در آن پیش‌بینی شده ‌بود نیز نادیده گرفته شد.

هم‌‌آوایی آشکار مدعیان اصلاحات با سنتکام، بار دیگر از تحریف آشکار حقایق و تطهیر متجاوز پرده برداشت. در حالی که طیف غرب زده با اتخاذ موضعی، پاسخ قانونی نیروهای مسلح به نقض عهد آمریکا را «اقدامی خودسرانه» و «بهانه نقض تفاهم نامه» جا می‌زنند، واقعیات میدانی و حقوقی صراحتاً پاتک به این توهمات است.

سخنگوی سپاه پاسداران و حتی دستگاه دیپلماسی کشورمان با صراحت اعلام کردند که برخورد با کشتی‌های متخلف، نه یک اقدام بدون هماهنگی، بلکه دفاعی مقتدرانه از حق حاکمیت ایران در تنگه هرمز و پاسخی دندان‌شکن به ۳ بار نقض عهد صریح و جنایات نظامی واشنگتن بوده است.

مواضع موازی وزیر امور خارجه در ارائه ابتکار عمل ۷ روزه و افشای تجاوزات آمریکا نیز اثبات کرد که علت اصلی بن‌بست توافقات، «خوی بدعهدی و تروریسم ساختاری کاخ‌سفید» است.

قلم‌به‌دست‌های مزدور وطنی که به جای محکومیت دشمن، جبهه خودی را متهم می‌کنند، عمیقاً در سناریوی جایگزینی جای «قربانی» و «متجاوز» بازی کرده و عملیات مکمل جنگ روانی دشمن را پیش می‌برند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه (25مهرماه) در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد به سخنرانی پرداخت.

عراقچی با تشریح صریح موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر، پیامی روشن به کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای ارسال کرد: «انتخاب پیش روی ما ساده است؛ یا امنیت را با هم می‌سازیم یا ناامنی را با هم تحمل خواهیم کرد.»

وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از میزبانی دولت و ملت عراق و تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی، تاکید کرد: باز نگه داشتن مسیر گفت‌وگو میان کشورهای اسلامی نشانه ضعف نیست، بلکه یک مسئولیت تاریخی است.

وی با اشاره به اصول منشور ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی مانند برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی، خواستار اجرای یکپارچه و غیرگزینشی این اصول در تمام سطوح بین‌المللی شد.

روایت تجاوزات نظامی

و ایستادگی ایران در برابر جنگ‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی

عراقچی در بخش مهمی از سخنان خود، رویکرد ایالات متحده آمریکا را در برابر دیپلماسی ایران به چالش کشید و اعلام کرد که در طول دو سال گذشته، تهران همواره بر دیپلماسی و حقوق بین‌الملل تاکید داشته، در حالی که واشنگتن مسیر تجاوز، ترور و جنگ اقتصادی را برگزیده است.

وزیر امور خارجه با ارائه آمار و جزئیاتی تکان‌دهنده از جنایات متجاوزان، ابعاد انسانی این جنگ را تبیین کرد. وی به شهادت حدود

۵ هزار نفر از جمله صدها زن و کودک در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره نمود و مستنداتی از اقدامات جنگی متجاوزان ارائه داد؛ از جمله شهادت بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز و معلم در میناب، حمله به ورزشگاه لامرد با بمب‌های خوشه‌ای، بمباران تاسیسات آب‌شیرین‌کن در قشم و هدف قرار دادن مراسم عروسی در کوهستک سیریک.

وی با محکوم کردن ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: تلاش متجاوزان برای وارونه جلوه دادن حقیقت و تعویض جای قربانی و متجاوز راه به جایی نخواهد برد.

عراقچی ضمن قدردانی از همبستگی کشورهای عضو در این روزهای دشوار، خواستار ایستادگی قاطعانه سازمان همکاری اسلامی در برابر تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس این سازمان شد.

طرح ابتکار عمل ۷ روزه

برای تنگه هرمز

و اتمام حجت با واشنگتن

عراقچی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به ناوبری ایمن و امن در این آبراه حیاتی پایبند بوده و تنگه هرمز تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ کاملاً باز و امن بوده است. وی ناامنی‌های اخیر در حوزه دریانوردی را نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه و بمباران‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

وی با یادآوری تفاهم‌نامه ۱۵ ژوئن اسلام‌آباد که با مساعی جمیله پاکستان و حمایت قطر به امضا رسیده بود، خاطرنشان کرد: ایران بر اساس بند ۵ این تفاهم‌نامه، بلافاصله گفت‌وگوهای فنی را با عمان آغاز کرد و ظرف دو هفته، تردد دریایی به ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت. اما بدعهدی و تجاوزات نظامی مجدد آمریکا مانع اجرای کامل این توافق شد.

عراقچی با افشای طرح جدید دیپلماتیک ایران اعلام کرد: ایران با وجود بی‌اعتمادی عمیق ناشی از بدعهدی‌های طرف مقابل، همچنان در دیپلماسی را باز نگه داشته است. ما از طریق کشور قطر یک برنامه مشخص و عملیاتی ۷ روزه را به طرف آمریکایی منتقل کرده‌ایم. بر اساس این طرح، در صورت فراهم شدن شرایط لازم و توقف تجاوزات، امنیت و تردد عادی در تنگه هرمز ظرف هفت روز بازخواهد گشت. اکنون توپ در زمین آمریکا است و انتخاب با واشنگتن خواهد بود.

تاکید بر مسئله فلسطین و هشدار نسبت به بحران انسانی در یمن

وزیر امور خارجه ایران آرمان فلسطین را همچنان مسئله اصلی و محوری جهان اسلام خواند و غزه را نمادی از ناکامی سازوکارهای بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی دانست. وی با ابراز نگرانی از کشتار مداوم بی‌گناهان و تهدیدات علیه قدس شریف، از همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا برای پایان دادن به محاصره و کشتار در فلسطین، دست به اقدامات عملی و هماهنگ بزنند.

عراقچی همچنین به بحران

ده ساله یمن اشاره کرد و نقش آمریکا و متحدانش را در بروز یکی از شدیدترین فجایع انسانی امروز انکارناپذیر دانست.

وی با تاکید بر حمایت ایران از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یمن و همچنین عربستان سعودی، تصریح کرد که هیچ راه‌حل نظامی برای بحران‌های منطقه وجود ندارد و اصرار بر رویکردهای نظامی صرفاً اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. او آمادگی ایران را برای تسهیل گفت‌وگوها میان طرف‌های یمنی بر اساس نقشه راه صلح قبلی اعلام کرد.

مشکلات منطقه باید

توسط خود کشورهای منطقه حل‌وفصل شود

عراقچی در جمع‌بندی سخنان خود به تشریح دکترین امنیت منطقه‌ای ایران پرداخت و تاکید کرد: مشکلات منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه و از درون حل‌وفصل شود، پیش از آنکه به بهانه‌ای برای مداخله و جنگ‌افروزی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل گردد.

وی با لحنی برادرانه خطاب به کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: سرزمین، حریم هوائی و زیرساخت‌های هیچ کشوری در منطقه نباید به سکویی برای حمله به کشور همسایه تبدیل شود.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران هرگز اجبار، تهدید و فشار را نخواهد پذیرفت، یادآور شد: صلح و امنیت پایدار تنها بر پایه احترام متقابل و تضمین‌های معتبر بنا می‌شود و جمهوری اسلامی ایران برای ساختن امنیتی مشترک و پایدار، آماده همکاری کامل با تمامی برادران و همسایگان خود است.