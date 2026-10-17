سرویس سیاسی ـ

تهدید مکرر ایران به حمله نظامی توسط آمریکا و اسرائیل از جمله حمله به کوه کلنگ، مساوی است با پاسخ خشن و بی‌رحمانه ایران در تأسیسات هسته‌ای اسرائیل. آمریکا و اسرائیل می‌دانند بازگشت به معادلات قبلی محال است.

جنگ ماهوی و سرنوشت‌ساز میان حق و باطل، میدان نصرت الهی و پیروزی اراده حق است. تمدنی که بر پایه داروینیسم اجتماعی، سلطه‌گری، استعمار و غارت ثروت ملت‌ها شکل گرفته است، در مقابل ایران هویت‌مند و مقتدر بر پایه و اساس مکتب

اهل بیت (علیهم‌السلام) که با گرایش روزافزون انسان‌ها به ویژه در جهان غرب عالمگیر خواهد شد، معلوم است که رو به زوال است.

ایران با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و هدایت ولایت فقیه در مسیر حق حرکت می‌کند. منطقه و جهان را معادلات جدید ایران فراگرفته است. ایران مرکز تعیین معادلات قدرت است و نظم فرسوده استکباری در برابر نظم تمدنی مقاومت اسلامی در حال افول است.

آمریکا در این جنگ، به لحاظ انرژی و تسلیحات به شدت درمانده شده است. هزینه جنگ برای آمریکا بالاتر از تصورش تمام شد و برتری تسلیحاتی‌اش با دکترین جنگ نامتقارن ایران از بین رفت. خلاصه، دوره آمریکا به پایان رسیده و این نظم مقاومت است که در حال گسترش در جهان است.

اسرائیل نیز در مقابل قدرت ایران اسلامی فلج شده است و راهی جز فروپاشی ندارد. دیگر بدون در نظر گرفتن اراده ایران هیچ قدرتی نمی‌تواند در امنیت و تجارت و انرژی و اقتصاد جهان برنامه‌ای پیاده کند. اینکه جریان انرژی به نفع غرب باشد، دیگر تمام شد. معادلات سلطه به سد مقاومت برخورد کرده و کارایی ندارد.

این عصر، عصر اسلام است. در این شرایط تهدید مکرر ایران به حمله نظامی توسط آمریکا و اسرائیل از جمله حمله به کوه کلنگ، مساوی است با پاسخ خشن و بی‌رحمانه ایران در تأسیسات هسته‌ای اسرائیل. آمریکا و اسرائیل می‌دانند بازگشت به معادلات قبلی محال است.