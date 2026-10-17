نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی تأکید کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست

آمریکاست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه (25 مهرماه) طی پیامی درخصوص وضعیت کنونی تنگه هرمز اعلام کرد:

«تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.»