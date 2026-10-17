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کد خبر: ۳۴۰۱۹۰
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
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نیروی دریایی سپاه پاسداران:

عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف سوختن در آتش اعتماد به آمریکاست

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی تأکید کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست 
آمریکاست.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه (25 مهرماه) طی پیامی درخصوص وضعیت کنونی تنگه هرمز اعلام کرد:
«تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.»

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