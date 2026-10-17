روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برخورد، انفجار و آتش‌سوزی برای دو فروند سوپرنفتکش متخلف در مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه (۲۵ مهرماه) دومین سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین دریایی در آتش مهیبی شعله‌ور و متوقف شد. این حادثه پس از آن رخ داد که حادثه مشابه دیگری نیز برای یک سوپرنفتکش متخلف دیگر در همین محدوده به ثبت رسیده بود.

بر اساس اطلاعیه، هر یک از این شناورها حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بوده و قصد داشتند با خاموش کردن تمامی سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب خود و با فریب و حمایت ارتش آمریکا، به صورت غیرقانونی از تنگه هرمز و مسیرهای غیرمجاز عبور کنند.

در این اطلاعیه‌ها آمده است که برخورد دومین نفتکش با مین، منجر به وقوع انفجاری مهیب در قسمت موتورخانه آن شده و شناور متخلف را در جای خود متوقف ساخته است.

ارتش خبر داد: افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه‌دیده در تنگه هرمز

در همین رابطه، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه(25 مهرماه) اعلام کرد، تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش که دائماً در حال رصد و کنترل شرق تنگه هرمز، هستند، یک فروند نفتکش متخلف را که در دریای عمان و محدوده شرق تنگه هرمز دچار حریق شده و از حرکت بازمانده بود را کشف و شناسایی کردند.

روزهای گذشته نیز تعدادی از نفتکش‌های متخلف آتش‌گرفته که بدون توجه به هشدارها مبنی بر لزوم روشن‌بودن تجهیزات الکترونیکی، قصد عبور از مناطق ممنوعه را داشتند توسط دلاورمردان ارتش و سپاه گزارش شده بود.

نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه بر شرق تنگه هرمز، دریاهای عربی و عمان، کنترل کامل و اشراف اطلاعاتی داریم و از خطرات تردد در مناطق ممنوعه آگاهیم، تاکید کرد؛ علی‌رغم تبلیغات و جوسازی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، تنگه هرمز باز نیست و لازم است کشورها فریب این دروغ‌ها را نخورند و برای تردد امن با نیروهای مسلح هماهنگ باشند.