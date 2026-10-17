تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی به حوزه سلامت خراسان رضوی

مشهد- خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی از تأمین ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان استان از محل مولدسازی دارایی‌ها خبر داد و گفت: با تحقق این منابع، ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خالص برای توسعه زیرساخت‌های سلامت و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تزریق خواهد شد.

به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدیریت صحیح دارایی‌ها و بهره‌وری، راهبرد اصلی استان برای عبور از محدودیت‌های مالی است، اظهار کرد: در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجهیم، مولدسازی دارایی‌های مازاد به‌عنوان یک فرصت کلیدی، مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت را هموار کرده است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی دقیق برای پایش پروژه‌های استان افزود: جلسات کارگروه پایش هر سه‌شنبه با هدف احصای موانع و شتاب‌بخشی به طرح‌ها برگزار می‌شود و در جلسه اخیر ضمن بررسی نیازهای بهداشتی و درمانی استان تا افق ۱۴۲۰، وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار به‌ویژه در مشهد مورد تحلیل قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی «پیامبر اعظم(ص)» در شرق مشهد اشاره کرد و گفت: این پروژه که پس از دوره‌ای رکود با هم‌افزایی نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت و مدیریت استان فعال شده، اکنون با سرعت مطلوبی در حال

اجراست.

مظفری با بیان اینکه بخش اورژانس این بیمارستان حدود یک ماه پیش به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: با نصب تابلوی روزشمار تکمیل پروژه، تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۶ برای افتتاح نهایی این مرکز درمانی هدف‌گذاری شده است و تمامی دستگاه‌های مرتبط ملزم به همکاری برای تحقق این وعده هستند.

وی مزیت اصلی قانون مولدسازی را انعطاف در تأمین مالی پروژه‌ها دانست و گفت: در این قانون الزامی به فروش مستقیم املاک و طی‌شدن بروکراسی‌های طولانی خزانه نیست؛ بلکه ظرفیت «تهاتر املاک با پیمانکاران» برای اجرای پروژه‌ها فراهم است که این امر نقش مؤثری در سرعت گرفتن عملیات اجرایی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) و سایر طرح‌های سلامت‌محور ایفا کرده است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم نظارت بر هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی ابراز امیدواری کرد که با تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خالص به حوزه بهداشت و درمان، شاهد ارتقای شاخص‌های خدمات سلامت و افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی در مشهد و خراسان رضوی باشیم.