رژیم صهیونیستی طی یک سال استقرار آتش‌بس

ادعایی در غزه بیش از ۳۴۰ کودک را به شهادت رسانده و 800 هزار کودک را نیز آواره کرده است. این بخشی از گزارش جدید یونیسف از شرایط این روزهای حاکم بر غزه است.

در حالی که توافق آتش‌بس ادعایی در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر 1404) قرار بود به توقف توحش صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین منجر شود، گزارش تکان‌دهنده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از تداوم کشتار کودکان در نوار غزه پرده برداشت.

یونیسف تاکید دارد حملات به فلسطینیان در حالی ادامه دارد که این باریکه به شدت از سوی صهیونیست‌ها محاصره شده است. تنها در دو هفته گذشته، توحش صهیونیست‌ها جان پنج پسر و دو دختر فلسطینی زیر سن قانونی را گرفته و دست‌کم ۳۳ کودک دیگر نیز دچار جراحات شدید شده‌اند. شهادت بیش از ۳۴۰ کودک در فاصله زمانی پس از برقراری آتش‌بس نشان دهنده تداوم بحران انسانی در غزه است طی آن حتی کودکان نیز از توحش صهیونیست‌ها در امان نمانده‌اند. اکنون حدود ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه همچنان آواره هستند و بسیاری از آنها در چادرها یا ساختمان‌های ناایمن پناه گرفته‌اند. یونیسف تاکید دارد با توجه به ادامه محاصره و حملات صهیونیست‌ها، کودکان فلسطینی اکنون از آموزش محروم مانده‌اند.

حملات پهپادی به مردم

هم‌زمان با انتشار هشدارهای یونیسف درباره وضعیت کودکان، گزارش‌های میدانی از تداوم حملات پهپادی در مناطق مختلف نوار غزه حکایت دارد. در یک مورد، حمله پهپادی به یک خودرو در رفح در جنوب نوار غزه منجر به شهادت فلسطینی و مجروح شدن یک غیرنظامی دیگر شد. همچنین حمله پهپادی به دیرالبلح در مرکز نوار غزه به شهادت دست‌کم یک فلسطینی منجر شد.

دامنه توحش صهیونیست‌ها به نوار غزه محدود نمانده است. گزارش‌های منتشر شده از کرانه باختری نیز از تشدید حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، کشاورزان و اموال آنان حکایت دارد؛ حملاتی که هم ‌زمان با آغاز فصل برداشت زیتون، معیشت خانواده‌های فلسطینی را نیز هدف قرار داده است. در منطقه یطا در جنوب الخلیل، دست‌کم پنج فلسطینی در جریان حمله شهرک‌نشینان زخمی شدند. در رام‌الله نیز دو فلسطینی در جریان حمله شهرک‌ نشینان به کشاورزان هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شدند. در بیت‌لحم نظامیان صهیونیست به سوی یک خودروی فلسطینی تیراندازی کرده و سرنشینان آن را مجروح ساختند.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که فصل برداشت زیتون برای بسیاری از خانواده‌های فلسطینی، منبع مهم درآمد و بخشی از پیوند تاریخی آنان با زمین‌هایشان است. جلوگیری از برداشت محصول، تخریب درختان و حمله به کشاورزان، علاوه بر تهدید امنیت جانی مردم، معیشت آنان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. منابع بیمارستانی می‌گویند تنها در

48 ساعت گذشته طی توحش صهیونیست‌ها در غزه دست‌کم 6 فلسطینی شهید و 43 تن دیگر مجروح شدند.

حمله به خبرنگار آمریکایی

گسترش توحش شهرک‌ نشینان به خبرنگاران نیز رسیده است. «رو خانا»، نماینده کنگره آمریکا در واکنش به حمله اخیر به هایدی لوین، عکاس روزنامه واشنگتن‌پست اعلام کرد شهرک ‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری با مصونیت از مجازات در حال اعمال توحش هستند. خانا با اشاره به جزئیات حمله به این عکاس، خواستار قطع کمک‌های آمریکا به رژیم اسرائیل شد؛ کمک‌هایی که برای تامین توحش شهرک ‌نشینان مورد استفاده قرار می‌گیرند. رو خانا تاکید دارد: نتانیاهو یک دروغگو است و خون کودکان فلسطینی بر دستان وی است.

انتقاد این قانوگذار آمریکایی از حمایت بی چون و چرا از اسراییل در حالی مطرح می شود که پیشتر کنگره به قطعنامه مربوط به پاسخگو ساختن رژیم صهیونیستی در برابر کشتار شهروندان آمریکایی رای نداد. واشنگتن بزرگ‌ترین حامی مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی است به طوری که این کشور به طور ثابت سالانه 3.8 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به این رژیم می‌کند.