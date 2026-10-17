اعتراض‌ها به اقدام ضد دینی و ضد انسانی دولت الهام علی‌اف در محروم کردن معلمان و دانش‌آموزان محجبه از ورود به مدارس و تحصیل، همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی است تعداد معترضان بازداشتی‌ به بیش از 200 تن رسیده است.

ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، که سردمدارانش به شدت تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستند، چند روزی است که آتش خشم عمومی را در داخل این کشور برانگیخته است. طی روزهای گذشته شهرهای مختلف آذربایجان در مخالفت با این سیاست ضد دینی دولت علی‌اف که از سوی رژیم صهیونیستی به وی دیکته شده است شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ضددولتی بوده است. انتشار تصاویر و ویدئوهایی از دختران و معلمان محجبه که از ورود آنها به مدارس جلوگیری می‌شود به شدت احساسات عمومی در این کشور و حتی کشورهای منطقه را برانگیخته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اعتراضات به ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که در روز نخست اجرای این مقررات، ۳۷ نفر معترض در باکو بازداشت شدند؛ با این حال، فعالان مستقل از بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که «شاه‌زیار حسینوا»، مادری که در اعتراض به جلوگیری از ورود دخترش به مدرسه به دلیل پوشش اسلامی مقابل یک مدرسه در باکو توقف کرده بود، بازداشت شده است. همسر او گفته است که برای این زن چهار ماه بازداشت در نظر گرفته شده است.در پرونده‌ای دیگر، معترض دیگری به نام «قدرت عبدالله‌یف» به دلیل انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی تیک‌تاک به ۲۵ روز بازداشت محکوم شد. معترض دیگری به نام «رافائل حسین‌زاده» نیز پس از نوشتن عبارت «آزادی برای حجاب» روی ساختمان یک مدرسه، به ۳۰ روز بازداشت محکوم شده است. در ادامه این بازداشت‌ها، «ایلکین حسینوف»، فعال مدنی ساکن باکو، پس از راه‌اندازی ابتکار «بگذارید لیلی به مدرسه برود» ناپدید شد. هدف این ابتکار، فراهم کردن امکان آموزش رایگان آنلاین با کمک معلمان داوطلب برای دانش‌آموزانی بود که به دلیل مقررات پوشش از حضور در کلاس محروم شده‌اند. همزمان، گزارش‌هایی از محرومیت معلمان محجبه از ورود به مدارس و برگزاری کلاس در فضای بیرونی مدارس در اعتراض به این محدودیت‌ها منتشر شده است.

اعتراض عفو بین‌الملل

سرکوب شدید معترضان به بی‌حجابی صدای عفو بین‌الملل را نیز درآورده است. به گزارش فارس سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان، خواستار لغو این مقررات، بازگشت دانش‌آموزان و معلمان محروم‌شده به مدارس و آزادی فوری معترضان بازداشت‌شده شد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که محروم کردن دختران از ورود به کلاس‌های درس به دلیل پوشیدن حجاب، تبعیض‌آمیز است و حقوق آنان برای تحصیل، آزادی دین و آزادی بیان را نقض می‌کند. «ماری استروترز»، مدیر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی عفو بین‌الملل، با اشاره به گزارش‌های مربوط به بازداشت معترضان مسالمت‌آمیز و ناپدید شدن یک فعال مدنی که برای آموزش رایگان دختران محروم‌شده از تحصیل تلاش می‌کرد، گفت: «بازداشت گسترده معترضان مسالمت‌آمیز، در کنار افرادی که به مشارکت در شورش‌های خشونت‌آمیز متهم شده‌اند، از جمله مادری که به محرومیت دخترش از مدرسه اعتراض کرده بود و ناپدید شدن فعال مدنی‌ای که قصد کمک به دختران آسیب‌دیده از مقررات لباس فرم را داشت، نمونه‌ای از سرکوب خشونت‌آمیز حق اعتراض مسالمت‌آمیز و محدود کردن آزادی بیان و هرگونه مخالفت در جمهوری آذربایجان است.»