سیل مرگبار با 6 قربانی

بارندگی‌های سیل‌آسا در ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد؛ با کشف پیکر یک شهروند مفقودشده در استان قوجاایلی، شمار جان‌باختگان سیلاب‌های اخیر این کشور به ۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی بارش‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب در مناطق مختلف ترکیه، نیرو‌های امدادی پیکر بی‌جان فردی که در شهرستان باش‌ایسکله استان قوجاایلی گرفتار جریان سیل شده و مفقود شده بود، پیدا کردند.

براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، پنج نفر در استانبول و یک نفر در قوجاایلی جان خود را از دست داده‌اند.

بارش‌های شدید طی روز‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، معابر، زیرگذر‌ها و شماری از ساختمان‌ها شده و اختلالاتی در تردد خودرو‌ها و زندگی روزمره شهروندان ایجاد کرده است.

عملیات جست‌و‌جو برای یافتن سه مفقودی دیگر ادامه دارد و نیرو‌های امدادی و مدیریت بحران در مناطق آسیب‌دیده در آماده‌باش هستند.

بارش شدید باران در آنکارا، پایتخت ترکیه، موجب آب‌گرفتگی شماری از خیابان‌ها و اختلال در تردد خودرو‌ها شد.

بارندگی شدید از شامگاه جمعه ۱۶ اکتبر آغاز شد و در برخی مناطق شهر، تجمع آب در معابر، رفت‌وآمد شهروندان و رانندگان را با مشکل مواجه کرد.

همچنین گزارش‌هایی از آب‌گرفتگی طبقات زیرزمین و ورودی برخی ساختمان‌ها در منطقه کچی‌اورن آنکارا منتشر شده است.