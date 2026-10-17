مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با غیرقانونی دانستن فعالیت مراکز آموزشی موسوم به «هوم‌اسکول»، از برخورد با این مراکز و معرفی آنها به مراجع مربوطه خبر داد.

مجید پارسا در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به فعالیت برخی مراکز موسوم به «هوم‌اسکول» در پایتخت، اظهار داشت: فعالیت این مراکز در قالب مدرسه غیرقانونی است و اساساً عنوان مدرسه را برای چنین فضاهایی به رسمیت نمی‌شناسیم.

پارسا با تأکید بر برخورد با افرادی که از عنوان مدرسه برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند، افزود: در صورت شناسایی این مراکز، با آنها برخورد می‌کنیم و موضوع را به مراجع مربوطه از جمله اداره اماکن ارجاع می‌دهیم؛ حتی در مواردی این فضاها پلمب شده‌اند.

وی با درخواست از خانواده‌ها برای خودداری از تقویت فعالیت این مراکز، ادامه داد: ممکن است فردی در محلی به خانواده‌ها اعلام کند که به فرزندشان آموزش می‌دهد، اما دانش‌آموز را در مدرسه دیگری ثبت‌نام کند یا کتاب‌های درسی او را از محل دیگری تهیه کند؛ در حالی که چنین شرایطی پاسخگویی لازم را به‌دنبال ندارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با بیان اینکه خانواده‌ها باید نسبت به شرایط و تبعات سپردن آموزش فرزندان‌شان به این مراکز آگاه باشند، گفت: انتظار داریم خانواده‌ها به سمت این فضاها نروند و بدانند که آموزش رسمی کشور در چارچوب ضوابط و در فضاهای رسمی تحت عنوان مدرسه ارائه می‌شود.

پارسا اظهار داشت: فعالیت‌های آموزشی خارج از چارچوب رسمی مدارس مورد تأیید آموزش‌وپرورش نیست و در صورت شناسایی مراکز متخلف، از طریق مراجع مربوطه پیگیری و با آنها برخورد خواهد شد.