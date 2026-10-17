رئیس قوه قضائیه دستورالعمل «ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری» را ابلاغ کرد

رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل «ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری» را ابلاغ کرد، یکی از ویژگی‌ها و کارآیی‌های دستورالعمل فوق‌الذکر، تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مهم است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل «ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری» را ابلاغ کرد.

طبق مندرجات و مفاد این دستورالعمل، در اجرای احکام کیفری، تحولاتی آشکار به وقوع می‌پیوندد؛ از جمله آنکه حتی یک روز «حبسِ اضافه» ممنوع و غیرممکن می‌شود و مفهومی به نام «حبسِ مازاد» برای همیشه رنگ می‌بازد. این مهم از طریق، تقویت اتصال هوشمند میان محاکم و زندان‌ها، ممکن می‌شود. همچنین به موجب دستورالعمل مورد اشاره، تأمین و تودیع برخط و سریع وثیقه و کفالت برای آزادی زندانیان واجدشرایط، محقق می‌گردد و بدین‌ترتیب رنج و دردسر مراجعات حضوری و سرگردانی ضامن‌ها در راهرو‌های مراجع و مراکز قضایی، پایان می‌یابد.

یکی از ویژگی‌ها و کارآیی‌های دستورالعمل فوق‌الذکر، تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مهم است.

دستورالعمل مذکور، به منظور ساماندهی و کارایی مؤثر واحد‌های اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام صادره و در راستای تحقق بخشی از تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ابلاغ شده است.

به موجبه این دستورالعمل، تکالیف مشخصی برای مقامات قضایی ذی‌صلاح جهت ساماندهی و کارایی مؤثر واحد‌های اجرای احکام کیفری، در نظر گرفته شده است. همچنین وفق دستورالعمل «ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری»، تمهیدات و تدابیر مشخص و مدوّنی در جهت پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام با پیگیری و نظارت دادستان‌ها، در نظر گرفته شده است.

در دستورالعمل ابلاغی مورد اشاره، در راستای پیشگیری از تأخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

منطبق با دستورالعمل «ساماندهی واحد‌های اجرای احکام کیفری»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده است سازوکار‌های الکترونیکی لازم را به نحوی ارتقاء دهد که فرآیند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز به اعطای نیابت قضایی و عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه‌گذار، به صورت برخط و آنی فراهم شود.

در دستورالعمل فوق‌الذکر تأکید شده که به منظور تسریع در جلب محکومان و ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده‌های مهم، آموزش‌های ویژه‌ای برای نیرو‌های انتظامی به‌عنوان ضابطین قضایی در نظر گرفته شود.

به موجب این دستورالعمل، قضات اجرای احکام کیفری ملزم به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مشخصی شده‌اند تا زین‌پس هیچ محکومی حتی یک روز بیش از زمان محکومیتش در زندان نماند. برای تحقق این مهم، مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه نیز مکلف شده است تمهیدات هوشمند و الکترونیکی را برای ارتباط مؤثرتر و سریع‌تر مراجع قضایی و زندان‌های کشور فراهم آورد.