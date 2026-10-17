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کد خبر: ۳۴۰۱۴۴
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
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دومین ایستگاه وزنه‌برداران برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸

رقابت‌های وزنه‌برداری قطر کاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه برگزار می‌شود؛ رویدادی که دومین فرصت وزنه‌برداران برای کسب امتیاز در مسیر سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خواهد بود.
براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رقابت‌های قطرکاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه قطر انجام می‌شود. این دومین مسابقه کسب سهمیه المپیک است و پیش از این مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، اولین فرصت وزنه‌برداران برای کسب امتیاز در مسیر گرفتن سهمیه بوده است. قطر کاپ جزو ۶ رویداد دوره اول کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است.

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