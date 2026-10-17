سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از آغاز فوری تمرکزش روی مسابقات جهانی بزرگسالان در قزاقستان خبر داد.

مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان طی روز‌های ۲۰ تا ۲۳ مهر در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد و تیم کشورمان با سه مدال طلا و دو برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. حسن رنگرز چند روز دیرتر از شاگردانش راهی لاس‌وگاس شد تا اردوی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان تمام شود. در پایان آن اردو که رنگرز هم عازم لاس‌وگاس شد، فرنگی‌کاران به چالوس رفتند و اردوی ریکاوری آنها به میزبانی هیئت کشتی مازندران، در هتل‌ هایت خزر به انجام رسید. فرنگی‌کاران جمعه به تهران بازگشتند تا از دیروز دور پایانی اردوی تیم ملی پیش از اعزام به جهانی قزاقستان در کمپ تیم‌های ملی آغاز شود. پیام احمدی در ۵۵ کیلو، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلو، علی اسکو در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی اعزامی به قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند. مسابقات قهرمانی کشتی ۲۰۲۶ جهان، طی روز‌های ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه برگزار می‌شود. تیم فرنگی امید ایران بامداد دیروز وارد تهران خواهد شد و اعضای کادرفنی اعزامی به این مسابقات، به اردوی تیم ملی بزرگسالان ملحق می‌شوند.

سریعاً سراغ قهرمانی جهان بعدی می‌رویم

اما حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در بازگشت به تهران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار داشت: در وهله نخست، با هماهنگی فدراسیون کشتی، این کاپ قهرمانی ارزشمند را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم. بنده به‌عنوان یک معلم و یک پدر، ارادت ویژه‌ای به این عزیزان دارم؛ به‌ویژه که فدراسیون کشتی و شخص آقای دبیر اقدام بزرگی انجام داده و مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور و قاره آسیا را به نام «دهکده ورزشی شهدای میناب» نام‌گذاری کرده‌اند که تمثال و یاد این شهدا در جای‌جای آن به چشم می‌خورد. امیدوارم این افتخارآفرینی تسلای خاطری برای پدران و مادران شریف و صبور ایران اسلامی باشد که فرزندان‌شان مظلومانه به فیض شهادت رسیدند.

سرمربی تیم ملی فرنگی با اشاره به سطح فنی بسیار بالای مسابقات عنوان کرد: کیفیت و کمیت این رقابت‌ها فوق‌العاده سنگین و بی‌نظیر بود، اما با تصمیم کادر فنی و حمایت قاطع فدراسیون، تصمیم گرفتیم به مهره‌های شاخص و عنوان‌داری چون پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا عبدولی و فردین هدایتی استراحت داده و به جوانان مستعد میدان دهیم؛ خوشبختانه این جوانان نیز با تمام وجود روی تشک جنگیدند و خوش درخشیدند.

وی افزود: بسیاری از کشتی‌گیران ما نسبت به دوره گذشته پیشرفت چشمگیری داشتند؛ ابوالفضل مهمدی و عرفان جرکنی مدال‌های برنز سال قبل خود را به خوش‌رنگ‌ترین مدال یعنی طلا تبدیل کردند، یاسین یزدی که دوره پیش پنجم شده بود قهرمان جهان شد و محمدهادی صیدی هم موفق شد مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد. اهورا بویری نیز تنها به‌دلیل یک اشتباه تاکتیکی در دو سه ثانیه پایانی و بدشانسی مغلوب شد. احمدرضا محسن‌نژاد هم نخستین حضور جدی‌اش در وزن ۷۲ کیلوگرم را تجربه می‌کرد و قطعاً پتانسیل کسب نشان‌های زرین در آینده را دارد. همچنین اگر مصدومیت غیرمنتظره برای آرمین شمسی‌پور رخ نمی‌داد، او نیز حتماً روی سکو می‌رفت، کما اینکه حریف گرجستانی او که به مقام قهرمانی رسید، یک ماه پیش در جهانی جوانان با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب آرمین شده بود.

رنگرز در پایان با تأکید بر تداوم مسیر قهرمانی گفت: این قهرمانی بزرگ را به مردم شریف ایران تبریک می‌گویم؛ اما پرونده این مسابقات برای ما بسته شد. هم‌‌اکنون اردوی تیم ملی بزرگسالان در حال برگزاری است و تمام تمرکز کادر فنی به مسابقات جهانی آستانه قزاقستان معطوف شده است. در آن رقابت‌ها نیز مدافع عنوان قهرمانی جهان هستیم و همه تلاش‌مان را خواهیم کرد تا با تکرار این افتخار، کاپ زرین قهرمانی جهان را بار دیگر به پیشگاه ملت بزرگ و قهرمان ایران‌زمین تقدیم کنیم.