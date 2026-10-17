دسترسی 87 درصد جمعیت روستایی کشور به آب شرب سالم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرد: تاکنون حدود 87 درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ هاشم امینی در آیین افتتاح طرح آبرسانی به 157 روستا در استان‌های لرستان و زنجان با اشاره به وضعیت آبرسانی در مناطق روستایی کشور گفت: تاکنون حدود 87 درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش آبرسانی قرار گرفته‌اند. البته برنامه‌ریزی وزارت نیرو بر این اساس است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، میزان پوشش آبرسانی روستایی از 87 درصد به 93 درصد افزایش یابد.

آبرسانی به 5700 روستا

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به عملکرد آبرسانی روستایی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در سال نخست برنامه، آبرسانی به 2437 روستا انجام شد و در سال دوم نیز 2352 روستا تحت پوشش طرح‌های آبرسانی قرار گرفتند. در سال سوم برنامه نیز تاکنون 983 روستا از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

امینی افزود: از مجموع 983 روستایی که در سال جاری از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند؛ 53 روستا با مشارکت پیمانکاران بخش خصوصی، 106 روستا با مشارکت خیرین و 374 روستا با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) آبرسانی شده‌ است.

وی افزود: مجموع روستاهایی که در چارچوب برنامه هفتم توسعه از طرح‌های آبرسانی بهره‌مند شده‌اند، به 5772 روستا رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1117 روستای دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.

آبرسانی ایران بالاتر از جهان

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ادامه داد: اولویت وزارت نیرو، آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار است؛ البته در همین مسیر، برخی روستاهای زیر 20 خانوار که در محدوده طرح‌های آبرسانی قرار دارد نیز از آب شرب بهره‌مند می‌شود.

امینی ادامه داد: در برخی روستاهای کم‌جمعیت، از جمله روستاهای پنج یا 10 خانواری، تأمین آب از طریق ‌تانکرهای آبرسانی انجام می‌شود. در تعدادی از این روستاها نیز ‌تانکر ثابت مستقر شده است تا با آبگیری روزانه، حداقل دسترسی ساکنان به آب تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 99 و 9 دهم درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش خدمات آب شرب و بهداشت قرار دارد؛ افزود: در مجموع، شاخص پوشش آبرسانی شهری و روستایی کشور حدود 94 درصد است؛ در حالی که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، شاخص منطقه‌ای در این حوزه حدود 74 درصد گزارش شده و دسترسی به آب شرب در ایران از معیار‌های جهانی بالاتر است.

30 آب‌شیرین‌کن در دست احداث

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت آب‌شیرین‌کن‌ها و برنامه توسعه این تأسیسات گفت: در حال حاضر، ظرفیت تأسیسات آب‌شیرین‌کن کشور به حدود 600 هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد که بخش عمده آن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان مستقر است. در حال حاضر، حدود 30 آب‌شیرین‌کن نیز در سطح کشور در دست احداث است.

امینی درخصوص هدر رفت منابع آب کشور، ابراز امیدواری کرد: با تلاش دانشمندان و جوانان کشور، دانش فنی این فناوری به کشور منتقل و بومی‌سازی شود تا از این ظرفیت برای کاهش هدررفت آب در شبکه‌های آبرسانی استفاده شود.