وعده دولت برای افزایش کالابرگ سایر متقاضیان

رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای بررسی درخواست سایر متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: فرآیند شناسایی و راستی‌آزمایی اطلاعات 44 میلیون نفر از جامعه هدف آغاز شده و پس از بررسی اطلاعات جامعه هدف اولیه، وضعیت سایر متقاضیان و افرادی که خود را نیازمند دریافت حمایت می‌دانند نیز بررسی خواهد شد تا منابع محدود به‌صورت هدفمند به نیازمندان واقعی اختصاص یابد. این فرآیند آغاز شده و در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به محدودیت منابع حمایتی افزود: تخصیص حمایت‌ها بر اساس نیاز واقعی افراد و پس از احراز شرایط انجام می‌شود و اطلاعاتی که دقیق نباشد یا امکان تأیید آن وجود نداشته باشد، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

تمدید مهلت ثبت تا فردا

گفتنی است؛ مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری متقاضیان افزایش رقم کالابرگ که برایشان پیامک ارسال شده، تا فردا دوشنبه تمدید شد. این مهلت قبلاً تا جمعه 24 مهرماه اعلام شد اما حالا تمدید شده است.

نوروزی؛ حسن نوروزی؛ مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: زمان‌بندی ثبت درخواست خوداظهاری بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار برای افرادی که به پنجره خدمات دولت مراجعه

(my.gov.ir) می‌کنند به شرح زیر است؛ شنبه 25 مهر؛ ارقام 0 تا 4‌، یکشنبه 26 مهر؛ ارقام 5 تا 9‌، دوشنبه 27 مهر؛ تمامی سرپرستان خانوار مشمول، بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی.

لازم به یادآوری است که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، درباره مشمولان این دوره از افزایش قیمت کالابرگی افزود: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج، خانوارهای دارای معلول متوسط/شدید یا کودک با سوءتغذیه، زنان سرپرست فاقد اشتغال رسمی، سرپرستان سالمند بدون مستمری، کودکان بازمانده از تحصیل و خانوارهای فاقد ملک و خودرو با درآمد یا تراکنش بانکی ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان.

گفتنی است؛ سخنان مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که از نظر دولت، خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان ثروتمند محسوب می‌شوند! حتی کسانی که کمتر از این درآمد دارند، اما تراکنش آن‌ها به دلیل استقراض، هدیه و... در مجموع ۲۰ میلیون تومان بشود؛ ثروتمند محسوب می‌شوند.

دولت با خسارات بعضاً جبران نشدنی در دی‌ماه سال گذشته، ارز ترجیحی را حذف و دلیل آن را انتقال مستقیم یارانه به مردم در قالب کالابرگ اعلام کرد اما حالا درباره افزایش آن، شرط و شروط و معیارهای عجیب وسع را مطرح می‌کند.

این خلف وعده دولت، علاوه‌بر سخت‌تر شدن وضع معیشتی، موجب اعتمادسوزی در مردم و بسته شدن دست دولت در آینده می‌شود. برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند؛ دولت در زمان جنگ، باید پرداخت یارانه و کالابرگ را در اولویت قرار دهد؛ ولو از منابع دیگر بودجه استفاده کند.

مصوبه جدید دولت که طرح اعلامی وزیر رفاه است؛ گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را در سه سطح «وسع بالا، متوسط و پایین» تعریف کرده ‌اما برخی معیارهای اعلامی، مخصوصاً در بحث رقم درآمد و تراکنش، عجیب و بسیار غیرمنطقی است.