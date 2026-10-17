چهل ‌و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با برگزاری نشست‌های تخصصی «۴۳-۲۰» آغاز به کار کرد؛ برنامه‌ای شامل ۲۰ جلسه با هدف تبادل تجربه، آشنایی با دیدگاه‌های تازه سینمایی و یادگیری از استادان این حوزه که به گفته برگزارکنندگان، فرصتی برای گفت‌وگو و ارتقای دانش شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان نیز به مناسبت آغاز چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران پیامی را صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «سینما یکی از مهم‌ترین زبان‌های روایت این زندگی و این فرهنگ است؛ زبانی که می‌تواند آنچه را که مردم می‌بینند، تجربه می‌کنند و برای آینده خود می‌خواهند، به تصویر بکشد و با دیگران به اشتراک بگذارد. فیلم کوتاه، با فرصت و امکانی که برای نگاه‌های تازه، تجربه‌های نو و روایت‌های خلاقانه فراهم می‌کند، بخشی از واقعیت امروز ایران و جهان را صادقانه و هنرمندانه روایت می‌کند. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فرصتی ارزشمند برای گردهم آمدن این نگاه‌ها و گفت‌وگو میان سینماگران ایران و جهان است و زمینه‌ای برای شناخت بیشتر ملت‌ها از یکدیگر و نزدیک‌تر شدن انسان‌ها از مسیر هنر و فرهنگ فراهم می‌آورد.امروز بیش از همیشه به هنر و روایت‌هایی نیاز داریم که انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند، زمینه گفت‌وگو و درک متقابل را فراهم آورند و امید، همدلی و امکان ساختن آینده‌ای بهتر را در متن زندگی مردم جست‌وجو کنند. فیلم کوتاه، با صمیمیت و جسارتی که در روایت دارد، صدای نسل امروز و نگاه آنها به جهان و آینده است.»

افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره با حاشیه‌های انتقادآمیزی هم همراه بود. برگزاری این مراسم به یاد فردی که هیچ‌گاه تعلقش به فرقه ضاله بهائیت را انکار نکرد یکی از این حواشی بود. همچنین با اعلام نام اسامی هیئت داوری چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، نام یکی از تبلیغاتچی‌های کودتای دی‌ماه در میان این اسامی به چشم می‌خورد! این در حالی است که رفتارهای نا‌بهنجار این بازیگر به همین‌جا محدود نشد. او در روزهای آغازین جنگ تحمیلی چهل‌روزه نیز ادبیاتی زشت و زننده علیه نیروهای مدافع امنیت کشور استفاده کرد.

گفتنی است، چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران تا 30 مهر در پریس سینمایی ملت ادامه خواهد داشت.