فراخوان جشنواره فیلم مقاومت؛ مخالفان هم بیایند
برخلاف روال نادرست در برخی جشنوارههای وطنی که در برگزاری نشستهای خود نیز گرفتاری خطکشی هستند جشنواره امسال مقاومت در فراخوانی از تمام منتقدان و اهالی رسانه از هر طیفی، دعوت کرده که در جشنواره حضور یابند.
به گزارش سینماروزان، دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت از منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران سینمایی دعوت کرده تا با حضور در نشستهای «شبهای منتقدین» در ایام برگزاری جشنواره، این رویداد سینمایی را همراهی کنند. دبیرخانه جشنواره مقاومت در پیام خود آورده: نگاه منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران به آثار و جریانهای سینمایی، بخشی از گفتوگویی است که میتواند به درک دقیقتر و گستردهتر سینما کمک کند. از این رو، حضور تمام فعالان رسانه از هر نحله فکری در این دوره از جشنواره برای ما ارزشمند است و امیدواریم فرصت دیدار و گفتوگو در جریان جشنواره فراهم شود.