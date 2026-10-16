فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: پرستاران با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند و با اخلاص، تخصص و مسئولیت‌شناسی، به مردم عزیز ایران به‌ویژه نیروهای مسلح و مدافعان افتخارآفرین وطن خدمت می‌کنند و در حقیقت این جانفشانی‌ها، پشتوانه اقتدار، امنیت و سربلندی کشور است.

سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را تبریک گفت. به گزارش مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:

بِسْمِ‌اللهِ‌الرَّحْمَنِ‌الرَّحِیم

فرارسیدن «پنجم جمادی‌الاول «میلاد سراسر نور و فرخندگی حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، بانوی صبر، بصیرت، شجاعت و فداکاری، و «روز پرستار» را به یکایک پرستاران غیور، مهربان و فداکار کشور، به‌ویژه جامعه شریف پرستاری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. یاد و نام شهیدان عالیقدر جامعه پرستاری ایران اسلامی که با فداکاری‌های بی‌ادعای خود در این میدان‌های پرمشقت و طاقت‌فرسا، چراغ راه نسل‌های آینده و سرمایه معنوی ملت ایران هستند را گرامی می‌داریم و به روح تابناک آنان درود می‌فرستیم. بی‌تردید امروز نیز پرستاران در تداوم راه آن اسوه‌های جاوید عرصه سلامت کشور با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند و با اخلاص، تخصص و مسئولیت‌شناسی، به مردم عزیز ایران به‌ویژه نیروهای مسلح و مدافعان افتخارآفرین وطن خدمت می‌کنند و در حقیقت این جانفشانی‌ها، پشتوانه اقتدار، امنیت و سربلندی کشور است. با قدردانی و سپاس صمیمانه از تلاش‌های مجاهدانه و متعهدانه یکایک پرستاران میهن اسلامی؛ دوام توفیق، سلامتی، سربلندی و عزت روزافزون جامعه شریف پرستاری به‌ویژه پرستاران فعال در سپاه مقتدر مردمی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و امیدوارم با همت بلند، همدلی و روحیه جهادی، در آینده نیز برای این سرزمین مقدس افتخار بیافرینند و پرچم سلامت، مهربانی و مقاومت را برافراشته نگه دارند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی