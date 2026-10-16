سرلشکر حاتمی: تنگه هرمز تا رعایت حقوق ملت ایران بسته خواهد ماند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تشریح خطاهای محاسباتی دشمن در جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد: تنگه هرمز از ابتدای جنگ بسته شد و تا زمانی که دشمن حقوق ملت ایران را رعایت نکند، بسته خواهد ماند.

امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر حاتمی شامگاه پنجشنبه (۲۳ مهر ماه) در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی اعتکاف در دانشگاه افسری امام علی‌(ع) ارتش، اظهار کرد: دشمن دچار خطای محاسباتی شد. مهم است که هم دشمن به این موضوع توجه کند و هم ما آن را با دقت بررسی کنیم. دشمن دست‌کم در سه یا چهار مورد، اشتباه قاطع داشت و نباید این اشتباه‌ها را تکرار کند.

دشمن در ارزیابی قدرت ایران

و همراهی مردم اشتباه کرد

سرلشکر حاتمی با تشریح نخستین خطای محاسباتی دشمن گفت: اشتباه دشمن این بود که تصور می‌کرد ما در نقطه ضعف قرار داریم. اتفاقاتی در میدان‌های مختلف، در غزه و لبنان رخ داده بود و دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران در نقطه ضعف قرار گرفته است. وی افزود: دشمن همانند صدام گمان می‌کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که بیان می‌کنند، در اوج قدرت نیستند بنابراین دشمن درباره مردم ایران نیز اشتباه کرد. با توجه به فشارهای متمادی که به این ملت وارد کرده بود و می‌دانست تا چه اندازه در حق آنان جنایت کرده است، تصور می‌کرد مردم خسته شده‌اند؛ بنابراین حمله کرد.

سرلشکر حاتمی با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان و مردم در این حملات گفت: امام عزیز ما، فرماندهان عزیز ما، گروه‌های بزرگی از مردم، بچه‌های عزیز مدرسه میناب و آقای دکتر کاظمی عزیز به شهادت رسیدند. اینها برای ما خسارت‌های بزرگی بود و شهادت امام عزیزمان بسیار سخت بود.

امام شهید ما جامعه‌سازی

و نهادسازی کرده بود

وی با بیان اینکه دشمن بار دیگر دچار اشتباه شد، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران نیز مانند کشورهای همراه و زیر سلطه او، قائم به فرد است؛ غافل از اینکه امام ما جامعه‌سازی و نهادسازی کرده بود.

فرمانده کل ارتش افزود: یکی از نمونه‌های این نهادسازی، همین اعتکاف است. امام عزیز ما صدها، بلکه هزاران مجموعه از این دست را که موجب استحکام جامعه می‌شود، ایجاد کرده بود. سرلشکر حاتمی تصریح کرد: امام عزیز ما به شهادت رسید، اما هیچ‌یک از آن پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد و مردم با تمام قوا به میدان آمدند.

وی درباره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: به فرمایش رهبر عزیز انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مردم همگی احساس کردند که باید این بار را بر دوش خود بگذارند و حرکت کنند و این کار را انجام دادند. به فرمایش معظم‌له، ۹ روز نخست را مردم رهبری کردند و ایشان فرمودند که این از آیات الهی بود.

شلیک صدها موشک در ساعات

و روز نخست، دشمن را غافلگیر کرد

فرمانده کل ارتش با اشاره به نقش نیروهای مسلح در مقابله با دشمن اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان ضلع دیگری از این قدرت، با تمام توان بر دشمن تاختند. سرلشکر حاتمی افزود: دشمن باور نمی‌کرد در ساعت نخست، در دو ساعت نخست و در روز نخست، صدها شلیک به سمت او صورت بگیرد، اما این اتفاق افتاد. همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک کردند. وی تصریح کرد: با وجود اینکه فرماندهان و بسیاری از مسئولان به شهادت رسیده بودند، دشمن با هجمه‌ای شگفت‌آور مواجه شد.

ادامه فعالیت ساختار حکمرانی

با وجود شهادت مسئولان

فرمانده کل ارتش، نهادسازی را ضلع دیگر قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این نهادسازی را رهبر عزیز ما انجام داده بود. سازمان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های اداره کشور و امنیت، با وجود تقدیم شهدا، همگی به کار خود ادامه دادند و مردم کوچک‌ترین احساس کمبودی نکردند.

تنگه هرمز تا رعایت حقوق ملت ایران

بسته خواهد ماند

سرلشکر حاتمی درباره چهارمین ضلع قدرت ایران اظهار کرد: ضلع چهارم قدرت ما، قدرت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با محوریت تنگه هرمز بود. تنگه هرمز بلافاصله بسته شد، تا امروز نیز بسته است و تا زمانی که دشمن حقوق ملت ایران را رعایت نکند، بسته خواهد ماند.

دشمن به هیچ‌یک از اهداف نظامی

و راهبردی خود نرسید

فرمانده کل ارتش در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن به هیچ‌یک از اهدافش نرسید، اظهار کرد: دشمن به اهداف نظامی و به اهداف راهبردی خود دست نیافت. در حوزه نظامی می‌خواست نیروهای مسلح ما را به وضعیتی برساند که نتوانند به سمت او شلیک کنند.

وی افزود: رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا مرتب می‌گوید که ایران نیروهای مسلح، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی ندارد، اما در برابر این پرسش پاسخی ندارد که اگر نیروهای مسلح نداریم، چگونه تا لحظه آخر موشک‌ها و پهپادهای ما شلیک شدند و پدافند ما به شلیک ادامه داد.

تنگه هرمز تحت نظارت کامل ارتش و سپاه است

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: اکنون نیز تنگه هرمز که به‌دروغ می‌گویند باز است، تحت نظارت کامل ارتش و سپاه قرار دارد. غرب تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرق تنگه هرمز و دریای عمان توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مدیریت و کنترل می‌شود. وی ادامه داد: این مدیریت و کنترل به‌گونه‌ای است که تا امروز هیچ شناور دشمنی جرات نکرده وارد دریای عمان شود، جز آن سه شناوری که آمدند و مورد شلیک‌های متعدد قرار گرفتند.

فرمانده کل ارتش گفت: در تنگه هرمز نیز از چند روز قبل تصمیم به برخورد قاطعانه گرفتیم و این برخورد را انجام دادیم. امروز می‌دانند که ترددها بسیار محدود است و تعداد زیادی از شناورهای متخلف، یا با مین برخورد کرده‌اند یا مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

سرلشکر حاتمی درباره آسیب‌های جنگ اظهار کرد: در حوزه نظامی نمی‌خواهم بگویم آسیب ندیده‌ایم؛ جنگ آسیب، شهید و تخریب دارد و برای هر دو طرف همین‌گونه است، اما هیچ‌یک از اهداف دشمن محقق نشد.

جمهوری اسلامی امروز

مقتدرتر و مستحکم‌تر است

وی با بیان اینکه وضعیت دشمن در حوزه راهبردی سخت‌تر است، افزود: دشمن می‌خواست جمهوری اسلامی نباشد، اما جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین حافظ تمامیت ارضی این کشور، چه در دفاع مقدس اول، چه در دفاع مقدس دوم و چه در دفاع مقدس سوم، امروز مقتدرتر و مستحکم‌تر است، همچنان در جهان می‌درخشد و از مرزهای این کشور دفاع می‌کند.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران پابرجاست و اهداف راهبردی دشمن نیز محقق نشده است. سرلشکر حاتمی درباره تکرار تهدیدهای دشمن گفت: مرتب تکرار می‌کنند که ممکن است دوباره حمله کنیم و زیرساخت‌ها و دیگر بخش‌ها را هدف قرار دهیم؛ باید بدانند که نیروهای مسلح برای هر وضعیتی آماده‌اند.

آمادگی نیروهای مسلح از نظر کمی و کیفی در سطح بسیار بالاتری است

وی اظهار کرد: امروز از فرصت سکوت صحنه جنگ، حداکثر استفاده شده و ضمن نشان دادن چهره پیروز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از آسیب‌ها جبران شده است. آمادگی نیز چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، در سطح بسیار بالاتری

قرار دارد.

فرمانده کل ارتش درباره تغییر وضعیت دشمن نسبت به آغاز جنگ افزود: بسیاری از پایگاه‌های دشمن آسیب دیده، چشمان او کم‌سوتر شده، بسیاری از تجهیزاتش آسیب دیده و نیروهایش خسته‌اند. تدارکات او که پیش‌بینی شده بود از پایگاه‌های منطقه‌ای انجام شود، امروز از فاصله بیش از ۲۵۰۰ کیلومتری

انجام می‌شود.

تهدید زیرساخت‌های ایران

با پاسخ چندبرابری مواجه خواهد شد

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: این معادله را برای دشمن برقرار کرده‌ایم که اگر زیرساخت‌های کشور ما مورد تهدید قرار گیرد، زیرساخت‌ها و منافع او، زیرساخت‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی و هر کسی که با او همکاری کند، به‌صورت چندبرابری آسیب خواهد دید.