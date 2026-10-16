دروغ تکراری مدعیان اصلاحات برای تطهیر خیانت آمریکا!

در شرایطی که پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به نقض عهد‌های پی‌درپی شیطان بزرگ، ابهت پوشالی آمریکا را در منطقه فرو ریخته است، طیفی مسبوق به سابقه در داخل کشور همچنان اصرار دارد آدرس نادرست به مخاطب داده و مسئولیت بدعهدی واشنگتن را به گردن نیروهای خودی بیندازد!

غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه توقیف شده هم‌میهن، اخیراً در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران» با اتخاذ موضعی قابل تأمل و تطهیر ضمنی دشمن، مطرح کرد: «زدن سه نفتکش بعد از توافق‌نامه اسلام‌آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهمنامه بود؛ همه دنیا تعجب کردند که آمریکا چگونه زیر بار این تفاهمنامه رفته است.»

کرباسچی با زیر سؤال بردن اقدامات مقتدرانه دفاعی کشور افزود: «اگر توافق اسلام‌آباد آن‌طور که باید اجرا می‌شد، ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی‌آمد. هنوز این سؤال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.» وی حتی ادعا کرد: «اگر این سه کشتی زده نمی‌شد ایران دست برتر را داشت!»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خط تحریف در این مورد پیش‌تر از سوی رسانه‌های معاند غربی نظیر نیویورک‌تایمز و برخی چهره‌های مدعی اصلاحات کلید خورده بود؛ خطی کثیف که هدف آن سرپوش گذاشتن بر ۴۲ مورد نقض اساسی تفاهمنامه توسط آمریکا (از جمله عدم آزادکردن دارایی‌های ایران و بازکردن غیرقانونی کریدور جنوبی در تنگه هرمز) است.

اما سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پاتک به این ادعاهای واهی و ادعای خط خودسر، توهمات جریانات سازشکار را بر باد داد. سردار حسین محبی با اشاره به اینکه حمله به کشتی‌های متخلف پاسخی قانونی به سومین نقض عهد صریح آمریکا بوده است، تاکید کرد:

«آمریکا ۲ بار حین مذاکرات نقض عهد و حمله کرد و بار سوم بعد از امضای تفاهم‌نامه دوباره نقض عهد کرد. حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر؛ این حمله قطعاً پاسخ قاطع و دندان‌شکن به نقض عهد سوم آمریکا بود.»

شایان ذکر است که مهم‌ترین بند تفاهم اسلام‌آباد، تثبیت حق مدیریت و ترتیبات ایران در تنگه هرمز بود و اقدام به موقع نیروهای مسلح در پاسخ به نقض کریدور جنوبی، نه یک بهانه، بلکه دفاعی مقتدرانه از دستاوردهای ملی بود. سؤال اصلی اینجاست: چرا غرب‌گرایان به‌جای ایستادگی در برابر جنگ شناختی دشمن، عمله‌ بی‌مزد و مواجب کاخ سفید شده‌اند؟!