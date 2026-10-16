امام جمعه موقت تهران گفت: اگر نمی‌خواهید از رزمندگان خود تجلیل کنید، چرا به آنان نیش می‌زنید؟ رزمنده‌ای که کشتی متخلف را هدف قرار داده و امنیت شما را تأمین کرده است، شایسته قدردانی است. رزمندگان دیده‌اند که سه کشتی از مسیری که نباید عبور می‌کردند، تخلف کرده‌اند و آنان را هدف قرار داده‌اند؛ دستشان هم درد نکند.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد، طی سخنانی با اشاره به آیه ۹۵ سوره نساء گفت: در این آیه، دو بار از رزمندگان تجلیل شده و دو بار نیز تأکید شده که آنان را با دیگران یکسان نبینید. امام جمعه موقت تهران افزود: کسانی که در میدان حضور ندارند و گویی جنگی در جریان نیست، با کسانی که در راه خدا با مال و جان خود فداکاری می‌کنند، یکسان نیستند؛ چه آنان که در دریا، چه در زمین و چه در هوا فداکاری می‌کنند. خداوند می‌فرماید «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»؛ بنابراین، نباید پرسید چرا رزمندگان چنین جایگاهی دارند. خداوند برای رزمندگان حساب جداگانه‌ای در نظر گرفته است. وی عنوان کرد: قرآن کریم می‌فرماید «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا»؛ خداوند برای مجاهدان اجر عظیمی قرار داده است. ماه‌هاست که حساب رزمندگان و ایثارگران از کسانی که اهل ایثارگری نیستند، جداست.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دقت کنید که منافقان تجلیل از رزمندگان را نمی‌پسندند.

به گزارش تسنیم، وی ضمن انتقاد از کسانی که به‌جای تجلیل از رزمندگان، آنان را مورد طعنه قرار می‌دهند، اظهار کرد: معنای سیره پیامبر(ص) این است که اگر نمی‌خواهید از رزمندگان خود تجلیل کنید، چرا به آنان نیش می‌زنید؟ رزمنده‌ای که کشتی متخلف را هدف قرار داده و امنیت شما را تأمین کرده است، شایسته قدردانی است. رزمندگان دیده‌اند که سه کشتی از مسیری که نباید عبور می‌کردند، تخلف کرده‌اند و آنان را هدف قرار داده‌اند؛ دستشان هم درد نکند. آیا سپاسگزاری شما از رزمندگان باید این باشد که در مصاحبه‌هایتان چنین سخنانی بگویید؟ شما مدیون این رزمنده هستید. اگر موشک‌های او نبود و آمریکا و رژیم صهیونیستی را سر جای خود نمی‌نشاندند، شما نمی‌توانستید با آرامش سخن بگویید. آیت‌الله خاتمی گفت: آرامش امروز خود را مدیون رزمندگان هستید. این آیه شریفه می‌گوید باید به رزمنده احترام گذاشت؛ نه فقط در دوران جنگ، بلکه پس از پایان جنگ نیز باید چنین باشد. ایثارگران نور چشم بودند، هستند و خواهند بود.

وی اضافه کرد: غرب را گل‌وبلبل نشان می‌دهند، اما در غرب خبری نیست؛ آنچه خبر است، در ایران اسلامی قدرتمند وجود دارد. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به ممنوعیت حجاب در محیط‌های آموزشی و رسمی در کشور جمهوری آذربایجان اظهار کرد: این موضوع را مطرح می‌کنیم و امیدواریم مسئولان جمهوری آذربایجان نیز سخنان نماز جمعه تهران را بشنوند. شما گفته‌اید که نمی‌خواهیم نهادهای دینی وجود داشته باشند؛ اما صهیونیست‌ها با کلاه‌های مخصوص خود رفت‌وآمد می‌کنند و مدرسه دارند و شما با آنان کاری ندارید، در حالی که با چادر مقابله می‌کنید!