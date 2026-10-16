مجیدی: مردم ما تا آخر در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد

مجید مجیدی، کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران، در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان کره جنوبی، از تریبون این رویداد سینمایی برای دفاع از مردم ایران و محکومیت حملات نظامی علیه کشورمان استفاده کرد؛ موضعی که در روزگار سکوت و حتی همراهی برخی شبه‌سلبریتی‌ها با جریان‌های ضدایرانی، تفاوت خود را به‌عنوان یک هنرمند واقعی و متعهد به مردمش در مقابل شبه‌سلبریتی‌های خودفروخته و ضدمردمی نشان داد. چهره‌هایی که در بزنگاه‌های تاریخی، ترجیح می‌دهند رضایت محافل خارجی و جلب نظر آنان را بر دفاع از مردم و سرزمین خود مقدم بدانند، بلکه به لطف اجنبی به نان و نوایی برسند.

مجیدی ابتدای جشنواره فیلم بوسان نیز، این اثر را به مردم ایران و کودکان شهید میناب تقدیم کرده بود. او در این مراسم گفت: «اجازه می‌خواهم از طرف خودم، نمایش این فیلم را به مردم شجاع و دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کنم.» او با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حمله به مدرسه میناب، افزود: «همان‌طور که شنیده‌اید ۱۶۸ کودک را در روز اول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران قتل‌عام کردند، اما مردم همچنان ایستاده‌اند و مقاومت کردند.» این کارگردان سینما همچنین گفت: «درود می‌فرستیم بر این مردم شجاع که سر تعظیم فرود نیاوردند و نخواهند آورد.»

مجیدی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «همه ویرانی‌ها را خواهیم ساخت و مردم ایران مقاوم هستند و در برابر ظلم می‌ایستند و استقلال خودشان را حفظ می‌کنند.» او همچنین با اشاره به فشارهای خارجی تصریح کرد: «تنها جرم مردم ایران این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و مستقل باشند.»

مجیدی در مراسم اختتامیه بوسان هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره برای «غذای نیمروز» نیز به تحریم‌های اقتصادی و دارویی و حملات نظامی علیه ایران پرداخت. او ابتدا گفت: «می‌خواهم این جایزه را تقدیم کنم به مردم شجاع و دلیر ایران که شجاعانه در طول این سالیان سال ایستادگی کردند، زیر بار ظلم نرفتند و همچنان مقاومت می‌کنند.» و سپس با اشاره به فشارهای چند دهه‌ای علیه کشورمان گفت: «۴۸ سال است مردم ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و دارویی حتی برای بیماران سرطانی هستند اما تسلیم نشدند.» این کارگردان در ادامه افزود: «وقتی دیدند مردم ایران تسلیم نشدند، کشور ما را تحت شدیدترین حملات وحشیانه قرار دادند.» او همچنین با اشاره به حمله به مدرسه میناب اضافه کرد: «در روز اول حمله فقط ۱۶۸ کودک بی‌گناه در یک مدرسه بمباران شد و قطعه‌قطعه شدند به‌طوری‌که جنازه چند تن از دانش‌آموزان پیدا نشد.» او همچنین با تأکید بر بمباران خانه‌های مسکونی، دانشگاه و بیمارستان و شهادت حدود ۴ الی ۵ هزار ایرانی، پرسید: «جرم ملت ما چیست؟ آن‌ها فقط می‌خواهند استقلال داشته باشند و تحت ظلم و استعمار نباشند.» مجیدی در پایان بر ادامه ایستادگی مردم ایران تأکید کرد و گفت: «مردم ما تا آخر خواهند ایستاد.»

موضع‌گیری مجیدی در بوسان، در مقابل رفتار آن دسته از شبه‌سلبریتی‌هایی قرار می‌گیرد که هنگام تعرض به کشورشان، یا سکوت می‌کنند یا با مواضع و فضاسازی‌های رسانه‌های معاند دشمن همراه می‌شوند. تفاوت در همین‌جاست: مجیدی از مردم و کودکان قربانی جنگ یاد کرد و به استقلال ایران و ایرانی تأکید کرد. در شرایطی که برخی از جماعت پرمدعا، شهرت بین‌المللی را با فاصله گرفتن از مردم خود می‌خواهند. مجیدی در عرصه جهانی ایستاد، جایزه گرفت و در عین حال، صدای صادقانه مردم کشور خویش شد.