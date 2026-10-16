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کد خبر: ۳۴۰۱۰۲
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰
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ضرب‌وشتم خبرنگار واشنگتن‌پست توسط صهیونیست‌ها

خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست بر اثر ضرب‌وشتم توسط شهرک‌نشینان صهیونیست در روستای ابوفلاح در شمال رام‌الله، دچار شکستگی شد.
به گزارش کیهان، شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به روستای ابوفلاح در کرانه باختری به ضرب‌وشتم کشاورزانی پرداختند که در حال برداشت محصول زیتون بودند. در این وحشی‌گری صهیونیست‌ها یک غیرنظامی فلسطینی هدف گلوله صهیونیست‌ها قرار گرفت و مجروح شد. در همین حال، شهرک‌نشینان صهیونیست که تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بودند، به سمت عکاس روزنامه واشنگتن‌پست هجوم بردند و او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. این خبرنگار در حال عکاسی از صحنه‌های وحشی‌گری صهیونیست‌ها بود که مورد هجوم آن‌ها واقع شد.

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