گازوئیل روسیه چاره بحران در بازار جهانی سوخت نیست

در حالی‌که ترامپ سعی داشت با توافق گازوئیلی با پوتین بحران جهانی انرژی را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مدیریت کند؛ روسیه به صراحت اعلام کرد این توافق برای مدیریت بحران جهانی سوخت کافی نیست.

در کمتر از 20 روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا و به‌ویژه گازوئیل به هر حربه‌ای متوسل شده است. 17 مهر ماه وی اعلام کرد که با پوتین برای واردات گازوئیل از روسیه به توافق رسیده است بلافاصله نیز اعلام کرد اوکراین و روسیه پذیرفته‌اند که به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر حمله نکنند اما در کمتر از یک هفته گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت گازوئیل در آمریکا دوباره افزایشی شده است. «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نیز همزمان با محدودیت‌های آمریکا در تبادل اطلاعات نظامی و اختلال در خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اعلام کرده است کی‌یف حملات خود را به پالایشگاه‌های نفت روسیه از سر خواهد گرفت. به گزارش سی‌ان‌ان، زلنسکی در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت اوکراین پس از اعلام ابتکار غافلگیرکننده دونالد ترامپ، برای برقراری «آتش‌بس انرژی»، حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود؛ اما با ادامه حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، کی‌یف دیگر دلیلی برای ادامه این توقف نمی‌بیند.

مشکل ترامپ برای کاهش قیمت گازوئیل تنها زلنسکی نیست، روسیه هم اعلام کرده است قرار نیست صادرات گازوئیل این کشور به آمریکا مشکل قیمت جهانی سوخت را حل کند.«الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» در مسکو درباره زمان اجرائی شدن عرضه گازوئیل این کشور به آمریکا و بازارهای جهانی گفت: در صورت انعقاد قرارداد و حمل محموله، حداقل دو یا سه هفته زمان نیاز است. به گفته وی برای تحویل محموله‌های گازوئیل، باید قراردادی منعقد شود، سوخت بارگیری شود، کشتی اجاره شود و به مصرف‌کننده ارسال شود؛ همه این اقدامات دو تا سه هفته طول می‌کشد. بنابراین، لازم است که اکنون به سرعت توافقی حاصل شود.

سخنگوی کرملین هم حملات دو روز گذشته اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را مغایر با مباحث مطرح شده در زمینه آتش‌بس تأسیسات انرژی خواند و تصریح کرد که توافق مسکو و واشنگتن درباره عرضه گازوئیل روسیه به ثبات کامل بازارهای جهانی انرژی منجر نخواهد شد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ در حال حاضر، بازارهای انرژی و به‌ویژه بازارهای نفت در سطح جهانی در وضعیتی بسیار پرتنش قرار دارند. ما همچنان شاهد اتخاذ موضعی غیرسازنده از سوی کشورهای اروپایی هستیم؛ آنها نه تنها از این توافق (عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازارهای جهانی) استقبال نکردند، بلکه آن را به شدت مورد انتقاد قرار دادند؛ انتقاداتی که هم شخص ترامپ و هم تصمیمات دولت این کشور را هدف قرار می‌داد. به گفته وی ورود گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی انرژی به ثبات این بازارها کمک خواهد کرد، هر چند برای ایجاد ثبات کامل، کافی نخواهد بود.