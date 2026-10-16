در یک موضع تاسف‌بار دولت ترکیه اعلام کرد منتقدان سیاست بی‌حجابی اجباری الهام علی‌اف در داخل ترکیه تحت عنوان مداخله در امور داخلی کشور آذربایجان مجازات خواهند شد.

ممنوعیت ورود دختران و معلمان محجبه به مدارس آذربایجان توسط دولت الهام «علی‌اف» آتش خشم عمومی را در داخل این کشور برانگیخته است. طی روزهای گذشته شهرهای مختلف آذربایجان در مخالفت با این سیاست ضد‌دینی دولت علی‌اف که از سوی رژیم صهیونیستی به وی دیکته شده است شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی بوده است. انتشار تصاویر و ویدئوهایی از دختران و معلمان محجبه که از ورود آنها به مدارس جلوگیری می‌شود به شدت احساسات عمومی در این کشور و حتی کشورهای منطقه را برانگیخته است. طی هفته گذشته مقامات، رسانه‌ها و مطبوعات دولت ترکیه نیز به شدت از این سیاست ضد دینی دولت آذربایجان انتقاد کردند.

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این انتقادها ظاهراً یک هفته هم دوام نداشته و مقامات دولت ترکیه از موضع اولیه خود نه تنها عقب نشسته‌اند بلکه در یک گام فراتر حتی تهدید کرده‌اند که هر کس در داخل ترکیه درباره مسائل داخلی آذربایجان انتقاد کند مجازات خواهد شد. به گزارش تسنیم شواهد نشان می‌دهد که با وجود اعتراضات و انتقادات مقامات ترکیه و سیاستمداران این کشور درباره بحث حجاب، باکو بر مواضع خود پافشاری کرده و ظاهراً طرف ترکیه‌ای در این میان به خاطر امتیازات اقتصادی و سیاسی، از موضع پیشین خود، عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس این گزارش به دنبال صدور حکم ممنوعیت ورود دختران و معلمین محجبه در مدارس جمهوری آذربایجان، جمعی از فعالان مدنی در اسلامبول و در برابر ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان، علیه علی‌اف شعار سر دادند و شعار سیاسی قدیمی ترکیه درباره باکو یعنی «دو دولت، یک ملت» را به چالش کشیدند.آنان نه تنها به ممنوعیت حجاب، بلکه به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی نیز اعتراض و اعلام کردند: کشوری که با صهیونیست‌ها دوستی کند، شایانِ برادری ترکیه نیست. بر اساس این گزارش فاتح اربکان رهبر حزب مجدداً رفاه که قبلاً اعلام کرده در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه نامزد خواهد بود، روز پنجشنبه هم به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان اعتراض کرده و خطاب به الهام علی‌اف گفت: «کاری که شما کردید، در ارمنستان هم روی نداده است. حمله شما به حجاب و ارزش‌های دینی ما، غیرقابل تحمل است».

با وجود انتقادات داخلی گسترده در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، مواضع و سخنان روز پنجشنبه ‌هاکان فیدان وزیر امور خارجه و بنعلی ییلدرم نخست‌وزیر سابق ترکیه نشان داد که تیم اردوغان در برابر تصمیم و اقدام ضد دینی باکو، به شکل آشکاری عقب‌نشینی کرده است.

هاکان فیدان، ضدیت جمهوری آذربایجان با حجاب اسلامی را با عبارات خنثی و منفعلی به نام «رویکردهای متفاوت» و «مشکلاتِ کم اهمیت» توجیه کرده و گفته است: «رویکردهای متفاوت نباید به ابزاری تبلیغاتی در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شوند. ممکن است گهگاه دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی بین دو کشور پدیدار شود، اما بزرگنمایی این مسائل از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبدیل آنها به تنش سیاسی درست نیست و با چنین چیزی مخالفیم. فکر می‌کنم برخی از مشکلات مصنوعی و کم اهمیت بیش از حد بزرگ‌نمایی می‌شوند».

در همین راستا، «بنعلی ییلدرم» نخست‌وزیر سابق ترکیه و رئیس «شورای ریش سفیدانِ سازمان کشورهای ترک زبان» هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی باکو اعلام کرد: «چه کسی در این حدّ و اندازه است که بخواهد در مسائل داخلی جمهوری آذربایجان دخالت کند؟ چه کسی جرات دخالت در امور داخلی آذربایجان را دارد؟ ما مطلقاً چنین چیزی را نمی‌پذیریم. چنین چیزی ناممکن است و هر کسی که بخواهد دخالت کند، به شدیدترین شکل مجازاتش می‌کنیم. ما دو دولت جدا هستیم و احترام متقابل برای روابط بین دو کشور اساسی است و ما قبول نمی‌کنیم کسی سعی در دخالت در امور داخلی آذربایجان داشته باشد. آذربایجان یک کشور مستقل است، دو کشور باید به تصمیمات یکدیگر احترام بگذارند.» نخست‌وزیر سابق ترکیه به این نیز اشاره کرد که سخنان اوکتای سارال مشاور ارشد اردوغان درباره ضرورت ورود آزادانه دختران و معلمین محجبه در مدارس جمهوری آذربایجان، دیدگاه شخصی اوست و ارتباطی با مواضع رسمی نهاد ریاست جمهوری ترکیه ندارد.