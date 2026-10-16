سرویس خارجی-

رویترز در یک گزارش تحقیقی و مفصل از ضربات دقیق و قدرتمند ایران به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج‌فارس نوشته است. موشک‌ها و پهپادهای ایران حداقل ۱۳۵ بار به سایت‌های زیرساختی خلیج‌فارس حمله کرده‌اند و باعث خرابی‌های پی‌در‌پی شده‌اند که آمریکا و کشورهای خلیج‌فارس اغلب آنها را پنهان کرده‌اند.

شکست در جنگ مقابل ایران، ترامپ را «به شدت عصبانی، دیوانه و فلج کرده است» این خلاصه گزارشی است که هفته گذشته نشریه آمریکایی آتلانتیک درباره استیصال ترامپ در جنگ نوشته بود. کمتر از 20 روز مانده به انتخابات وضعیت آمریکا به قدری بحرانی است که نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد ۸۰ درصد مردم آمریکا بر این باور هستند که کشور فراتر از حزب دموکرات و جمهوریخواه خواستار تغییرات اساسی یا دگرگونی کامل در شیوه اداره کشور هستند. صورتحساب جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران هم هر روز برای مردم آمریکا سنگین‌تر می‌شود. افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا به دلیل تداوم انسداد تنگة هرمز باعث شده که مردم آمریکا ده‌ها میلیارد دلار طی 8 ماه

گذشته از جیب خود بیشتر هزینه کنند. برآورد جدید اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس» نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حماقت نظامی واشنگتن در منطقه، بیش از آنکه امنیت بیاورد، برای خود آمریکایی‌ها گران تمام شده است.

گزارش تحقیقی رویترز

هزینه‌های سنگین جنگ تنها در وضعیت اقتصادی داخلی مردم آمریکا خلاصه نمی‌شود، گزارش قطره چکانی پنتاگون از افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان جنگ، نابودی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، نابودی اعتبار هژمونی آمریکا، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری به این پایگاه‌ها را هم به لیست شکست‌های قبلی آمریکا در مقابل ایران اضافه کنید.

خبرگزاری انگلیسی رویترز هم در گزارشی تحقیقی و مفصل از ضربات سنگین، دقیق و ویرانگر ایران به پایگاه‌های آمریکا در طول جنگ خبر داده و اثبات کرده است که چگونه آمریکا در جنگ مقابل ایران آچمز شد. به روایت این خبرگزاری، «موشک‌ها و پهپادهای ایران حداقل ۱۳۵ بار به سایت‌های زیرساختی خلیج‌فارس حمله کرده‌اند و باعث خرابی‌های پی‌در‌پی شده‌اند که کشورهای خلیج‌فارس اغلب آنها را پنهان کرده‌اند.» رویترز نوشته است: «ایران و نیروهای نیابتی آن از آغاز جنگ، ده‌ها حمله دقیق به زیرساخت‌های خلیج‌فارس انجام داده‌اند و به طور سیستماتیک تجهیزات حیاتی را از کار انداخته و باعث خرابی‌های پی‌در‌پی و خسارت اقتصادی در سراسر منطقه شده‌اند که در یک کارزار ماهرانه به توضیح چگونگی ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر ارتش قدرتمندتر ایالات متحده کمک می‌کند.»

حمله به 84 هدف زیرساختی

به گزارش فارس در ادامه گزارش رویترز آمده است: «ایران و متحدانش به سیستم‌های حیاتی مسیریابی نفت در فجیره در امارات حمله و عملیات آنها را برای هفته‌ها غیرفعال کردند. آنها به تأسیسات گاز طبیعی مایع راس‌لفان قطر حمله کردند. آنها فرودگاه‌های حداقل چهار کشور را هدف قرار دادند، در این ماه، چهار روز در یک هفته به یکی از فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کردند. آنها یک ایستگاه پمپاژ را سوزانده و به دو ایستگاه دیگر در امتداد یک خط لوله کلیدی عربستان سعودی آسیب رساندند و یک گذرگاه اصلی دیگر را قطع کردند.»

به نوشته رویترز، «حملاتی از این دست به زیرساخت‌های خلیج‌فارس در طول جنگ توسط دولت‌های منطقه و سایر بازیگران بدون جزئیات اعلام شده است اما تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که این حملات چقدر دقیق بوده‌اند، منجر به از کار افتادن تجهیزات حیاتی در تأسیسات کلیدی شده است و میزان خسارات- چه فیزیکی و چه اقتصادی- چقدر بوده است.»

در ادامه گزارش آمده است: «ایران زیرساخت‌های کشورهای عربی خلیج‌فارس- در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، قطر، کویت، عمان و بحرین- را هدف قرار داده است. در مجموع، جمهوری اسلامی از زمان آغاز بمباران ایران توسط ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه(9 اسفند)، حداقل ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی به حداقل ۸۴ سایت زیرساختی در خلیج‌فارس انجام داده است. این حملات ترس را در سراسر خلیج‌فارس گسترش داده، قیمت نفت را به شدت افزایش داده و به ایران کمک کرده است تا ماه‌ها فشار نظامی آمریکا را کاهش دهد. توانایی انجام حملات دقیق، در کنار تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز، خطری دائمی برای همسایگان عرب خلیج‌فارس ایجاد می‌کند و به ایران نفوذی گسترده بر اقتصاد جهانی و اهرمی در مذاکرات صلح با آمریکا می‌بخشد.»

کوچک‌نمایی توان تخریب

رویترز از قول «رایان استیونز» هماهنگ‌کننده پیشین عملیات هوائی در یگان‌های ویژه تفنگداران دریایی آمریکا نوشته است: حملات ایران نشانه «دقت، تخصص در هدف‌گیری و صبر» بوده است. بر اساس این گزارش «آمریکا بارها توان تخریبی ایران را کوچک‌نمایی می‌کند. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز اغلب از اذعان به آسیب‌های گسترده طفره می‌روند و خسارات وارده به تأسیسات خود را به سقوط بقایای پرتابه‌های ایرانیِ رهگیری‌شده نسبت می‌دهند.» طبق نوشته این خبرگزاری غربی، «موفقیت حملات نظام‌مند ایران به زیرساخت‌ها، نمونه‌ای دیگر از این واقعیت است که چگونه جمهوری اسلامی توانسته سال‌ها تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و اکنون ماه‌ها جنگ با آمریکا و اسرائیل را تاب بیاورد.»

به نوشته رویترز برخی مناطق دوره‌هایی از بمباران‌های تقریباً روزانه را تجربه کرده‌اند و اکنون با هزینه‌های میلیاردی برای تعمیرات و جبران درآمدهای از دست‌رفته رو‌به‌رو هستند. برخی دیگر، از جمله یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های ذوب آلومینیوم جهان در ابوظبی، تنها در یک روز به ویرانه‌ای تبدیل شدند. طبق یافته‌های رویترز، از زمان آغاز جنگ «(نهم اسفند 1404)، پهپادها و موشک‌های ایرانی حداقل ۱۹ بار به بندر فجیره حمله کرده و بخش‌های حیاتی عملیات آن را فلج کرده‌اند.»رویترز می‌گوید که با ۳۶ فرد مطلع مصاحبه کرد، تصاویر حملات را گردآوری و بیانیه‌های رسمی و داده‌های ماهواره‌ها و هواشناسی را تحلیل کرد.

به نوشته این گزارش «کشورهای خلیج‌فارس اطلاعات مربوط به تلفات را پنهان می‌کنند. در امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت و عربستان سعودی، گرفتن یا پخش عکس یا ویدیوی خاصی از پیامدهای حملات غیرقانونی است. این کشورها همچنین معمولاً هنگام محدود کردن گزارش‌ها در مورد حملات، به قوانینی علیه انتشار شایعات و اطلاعات نادرست استناد می‌کنند«کشورهای حوزه خلیج‌فارس اکنون با ارزیابی‌های خسارت، چنان برخورد می‌کنند که گویی اسرار دولتی هستند.»

رویترز نوشت: «آمریکا و اسرائیل نیز جزئیات خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات اسرائیلی را پنهان نگه داشته‌اند.»این خبرگزاری ادامه داد: «حملات ایران به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، همزمان با حملاتی به دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه صورت گرفته است. بازرس کل وزارت دفاع ایالات متحده به کنگره اطلاع داد که ایران علاوه‌بر ده‌ها هواپیما، به صدها سازه در پایگاه‌های آمریکا نیز آسیب رسانده است.»

رویترز برای سنجش میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها و تعیین دقیق اهدافِ مورد اصابت، یافته‌ها و تصاویر خود را با ۱۱ کارشناسِ مطلع، استیونز (عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا)، یک نظامی سابق دیگر آمریکایی که اکنون در حوزه امنیت در منطقه فعالیت می‌کند، و یک مقام امنیتی پیشین ایالات متحده در میان گذاشت.رویترز نوشت: «همه این ۱۴ نفر اظهار داشتند که بسیار بعید است آسیب‌های وارده به تجهیزات حیاتی در ده‌ها تأسیسات زیرساختی مهم، صرفاً ناشی از سقوط تصادفی قطعات و آوار از آسمان باشد. بسیاری از آنها به شواهد بصری دال بر وقوع انفجار اشاره کردند و بر اهمیت عملیاتیِ خودِ اهداف تأکید ورزیدند.»