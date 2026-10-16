مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهای مشمول افزایش رقم کالابرگ را اعلام کرد و در معیار اعلامی عجیب، خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان ثروتمند محسوب شدند!

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی با اشاره به شیوه شناسایی خانواده‌های کم‌درآمد درباره مشمولان این مرحله از افزایش رقم کالابرگ گفت: در این مرحله، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار را با استفاده از پایگاه‌های داده‌ای موجود شناسایی کرده‌ایم که در نهایت به ۴۰ میلیون نفر می‌رسند.

او درباره مشمولان این دوره از افزایش قیمت کالابرگی افزود: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج، خانوارهای دارای معلول متوسط/شدید یا کودک با سوءتغذیه، زنان سرپرست فاقد اشتغال رسمی، سرپرستان سالمند بدون مستمری، کودکان بازمانده از تحصیل و خانوارهای فاقد ملک و خودرو با درآمد یا تراکنش بانکی ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان.

گفتنی است؛ سخنان مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که از نظر دولت، خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان ثروتمند محسوب می‌شوند! حتی کسانی که کمتر از این درآمد دارند، اما تراکنش آن‌ها به دلیل استقراض، هدیه و... در مجموع ۲۰ میلیون تومان بشود؛ ثروتمند محسوب می‌شوند.

ضربه به اعتماد عمومی

افزایش رقم کالابرگ؛ طرح خوبی است که گرفتار اجرای بد اعضای دولت شده و همه مشمولان و غیرمشمولان را ناراضی کرده است. درحالی‌که دولت دی‌ماه گذشته هدف از حذف ارز ترجیحی را انتقال یارانه‌ها به مردم اعلام کرده، حالا با معیارهای عجیب،

۵۰ میلیون نفر را از افزایش رقم کالابرگ کنار گذاشته است. به همین دلیل، افزایش رقم کالابرگ صرفاً برای ۴۰ میلیون نفر، ضمن ضربه شدید به اعتماد مردم نسبت به دولت، موفقیت طرح کالابرگ را با ابهام مواجه کرده است.

با این حال، محمدحسن صدر؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت‌نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار نوبت‌بندی شده است.

تمدید ثبت‌نام و خوداظهاری

طرح ثبت‌نام و خوداظهاری برای افزایش رقم کالابرگ، دیشب به پایان رسید، اما بر اساس گفته‌های رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مردم نگرانی نداشته باشند، زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد. پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.

مسئولیت صحت و کامل بودن خوداظهاری اطلاعات اقتصادی بر عهده سرپرست خانوار قرار گرفته است. در صورت احراز عدم صحت یا کامل نبودن اطلاعات ارائه‌شده و عدم همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت کالابرگ خانوار را تا زمان اصلاح اطلاعات متوقف کند.

گفتنی است؛ مصوبه جدید دولت، گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را در سه سطح «وسع بالا، متوسط و پایین» تعریف کرده و معیارهایی از جمله دارایی، درآمد، مصرف انرژی و تسهیلات بانکی را مبنای شناسایی خانوارها قرار داده است، اما برخی معیارهای اعلامی برای تقسیم جامعه به این سه دسته، مخصوصاً در بحث رقم درآمد و تراکنش، عجیب و بسیار غیرمنطقی است.