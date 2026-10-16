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کد خبر: ۳۴۰۰۸۷
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
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یادی از شهید مدافع حرم مسلم خیزاب

تشنه نابودی صهیونیست‌ها(حدیث دشت عشق)

 شهید مدافع حرم مسلم خیزاب فرمانده‌ گردان یا زهرا(س) از لشکر 14 امام حسین(ع) در سوریه بود.  وی برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) و با آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس به جبهه مقاومت پیوست و سال 94 در سوریه به شهادت رسید. آنچنان‌که در وصیت‌نامه‌اش نوشته است: روي سنگ قبرم بنويسيد که «تشنه نابودي صهيونيست‌ها بوده و هستم و بهترين روزم، روز نابودي صهيونيست‌هاست». در بخش دیگری از وصیت‌نامه این شهید می‌خوانیم: حاضر نيستم که هيچ‌کس برايم مشکي بپوشد و عزا نگه دارد و کار خيري را به تعويق بيندازد و راضي نيستم که همکارانم از وقت کاري خود زده و در مراسم من شرکت کنند... 
از خدا بخواهيد ثواب همه مجاهدت‌ها و رشادت‌هاي لشکريان امام حسين(ع) را در همه‌جا و همه حالات، هم رتبه و هم درجه و هم مقام شهداي عزيز بدر و احد و خندق و صفين و جمل و کربلا قرار دهد و ما را از زمره بهترين ياوران ولايت و امام عصر(عج) برشمرد و نگذاريد که پرچم عزت و اقتدار اسلام و انقلاب عزيز لحظاتي از سرافرازي بايستد و مايه عزت و آبروي لشکر 14 امام حسين(ع) باشيد و اميدوارم که خداوند شهادت مرا در گردان حضرت زهرا(س) رقم بزند و مرا نوکر و خادم بهترين ياران علي(ع) قرار دهد و تا آخرين لحظه دست از حمايت ولي و رهبر عزيزم برنداريم...

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