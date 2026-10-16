شهید مدافع حرم مسلم خیزاب فرمانده‌ گردان یا زهرا(س) از لشکر 14 امام حسین(ع) در سوریه بود. وی برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) و با آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس به جبهه مقاومت پیوست و سال 94 در سوریه به شهادت رسید. آنچنان‌که در وصیت‌نامه‌اش نوشته است: روي سنگ قبرم بنويسيد که «تشنه نابودي صهيونيست‌ها بوده و هستم و بهترين روزم، روز نابودي صهيونيست‌هاست». در بخش دیگری از وصیت‌نامه این شهید می‌خوانیم: حاضر نيستم که هيچ‌کس برايم مشکي بپوشد و عزا نگه دارد و کار خيري را به تعويق بيندازد و راضي نيستم که همکارانم از وقت کاري خود زده و در مراسم من شرکت کنند...

از خدا بخواهيد ثواب همه مجاهدت‌ها و رشادت‌هاي لشکريان امام حسين(ع) را در همه‌جا و همه حالات، هم رتبه و هم درجه و هم مقام شهداي عزيز بدر و احد و خندق و صفين و جمل و کربلا قرار دهد و ما را از زمره بهترين ياوران ولايت و امام عصر(عج) برشمرد و نگذاريد که پرچم عزت و اقتدار اسلام و انقلاب عزيز لحظاتي از سرافرازي بايستد و مايه عزت و آبروي لشکر 14 امام حسين(ع) باشيد و اميدوارم که خداوند شهادت مرا در گردان حضرت زهرا(س) رقم بزند و مرا نوکر و خادم بهترين ياران علي(ع) قرار دهد و تا آخرين لحظه دست از حمايت ولي و رهبر عزيزم برنداريم...