کسب ۵ مدال طلا و برنز در مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان ایران، جام قهرمانی را در آمریکا بالای سر برد

سرویس ورزشی-

تیم کشتی فرنگی امیدهای ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان با کسب

۳ مدال طلا و ۲ برنز به‌عنوان قهرمانی رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران که در سه دوره قبلی مسابقات به‌صورت متوالی و با هدایت حسن رنگرز قهرمان زیر ۲۳ سال جهان شده بود، این بار هم با وجود اتفاقاتی که در لاس‌وگاس آمریکا به ضررش رقم خورد، قهرمانی چهارم را به دست آورد. محمد عشیری و احمدرضا محسن‌نژاد در ۵ وزن اول و اهورا بویری و ابوالفضل فتحی تزنگی در ۵ وزن دوم از دور رقابت‌ها حذف شدند و آرمین شمسی‌پور هم به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف به رقابت‌ها ادامه نداد. با این وجود سه مدال طلایی که ابوالفضل مهمدی در روز اول و عرفان جرکنی و یاسین یزدی در روز دوم از آن خود کردند و دو برنز محمد کمالی و محمدهادی صیدی، منجر به تکرار قهرمانی تیم ملی در جهانی آمریکا شد. رده‌بندی انفرادی و تیمی مسابقات در ادامه می‌آید:

وزن ۵۵ کیلو: ۱- کوبا کارومیدزه (گرجستان)، ۲- ویشواجیت موره (هند)، ۳- بارسبک آسانکوژوئف (قزاقستان)، ۳- آسان کوژوئف (قرقیزستان)

وزن ۶۰ کیلو: ۱- آیتبک آیتبکوف (قزاقستان)، ۲- اِلمیر علی‌یف (آذربایجان)، ۳- کوبانیچ آرینوف (قرقیزستان)، ۳- سِی‌ما توکوهارا (ژاپن)؛ محمد عشیری دوازدهم شد و امتیازی نگرفت.

وزن ۶۳ کیلو: ۱- عرفان جرکنی (ایران)، ۲- ماناتو ناکامورا (ژاپن)، ۳- سِروت آنگی (ترکیه)، ۳- ایگور پونچنکو (روسیه)

وزن ۶۷ کیلو: ۱- ارزو زاکاری‌یِف (روسیه)، ۲- آزات ساری‌یار (ترکیه)، ۳- محمد کمالی (ایران)، ۳- تاکاکو سوزوکی (ژاپن)

وزن ۷۲ کیلو: ۱- یوسف اشرپوف (قزاقستان)، ۲- گاسپر ترتریان (ارمنستان)، ۳- ابراهیم اوزدمیر (ترکیه)، ۳- نیلسون سینیستِرا (کلمبیا) احمدرضا محسن‌نژاد در این وزن هجدهم شد.

وزن ۷۷ کیلو: ۱- مصطفی حسین علم‌الدین (مصر)، ۲- لونته لوای (مجارستان)، ۳- روسلان نورالله‌یف (آذربایجان)، ۳- آنری پوتکارادزه (گرجستان)

وزن ۸۲ کیلو: ۱- ابوالفضل مُهمدی (ایران)، ۲- مارتیک پتروسیان (ارمنستان)، ۳- تورنیکه ملیکادزه (گرجستان)، ۳- اِرلان مارس اولو (قرقیزستان)

وزن ۸۷ کیلو: ۱- یاسین یزدی (ایران)، ۲- تمیرلان تورداکین (قزاقستان)، ۳- مارتین لوساک (نروژ)، ۳- آلپرن بربر (ترکیه)

وزن ۹۷ کیلو: ۱- ابوبکر خاسلاخانائو (بلاروس)، ۲- یِهور یاکوشِنکو (اوکراین)، ۳- محمدهادی صیدی (ایران)، ۳- داریوس کی‌فر (آلمان)

وزن ۱۳۰ کیلو: ۱- ونهائو جیانگ (چین)، ۲- علی الیاسوف (روسیه)، ۳- جوخر اوزاروف (قزاقستان)، ۳- کوین اوسپنسکی (استونی)

رده‌بندی تیمی: ۱- ایران با ۱۱۹ امتیاز، ۲- قزاقستان با ۱۱۴ امتیاز، ۳- روسیه با ۱۰۵ امتیاز، ۴- گرجستان با ۹۷ امتیاز، ۵- آذربایجان با ۷۷ امتیاز.

ایران مانع سومین قهرمانی روسیه شد

این قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال جهان در شرایطی به دست آمد که پیش از این دو مسابقه جهانی کشتی فرنگی رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با قهرمانی روس‌ها در آذربایجان و اسلواکی تمام شده بود و روس‌ها امیدوار بودند که با قهرمانی در آمریکا، در کشتی فرنگی سال ۲۰۲۶ خود سومین قهرمانی را کسب کنند، اما این تیم با وجود شروع خوبش در روز اول، روزهای دوم و سوم کارش خوب پیش نرفت و از آن سو، تیم ملی فرنگی ایران با وجود داشتن چهار حذفی (عشیری، محسن‌نژاد، بویری و فتحی‌تزنگی) در نهایت توانست با ۱۱۹ امتیاز، قهرمان جهان شود.

روس‌ها از سال ۲۰۲۲ که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک از شرکت در همه مسابقات قاره‌ای و جهانی محروم شدند، دیگر در رنکینگ تیمی امتیازشان محاسبه نمی‌شد تا اینکه در سال ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی از بازگشت تیم روسیه به رده‌بندی تیمی و شرکت این تیم در مسابقات با اسم و پرچم خودش خبر داد. رتبه‌بندی تیم‌ها در پایان سه مسابقه جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۲۶ را در زیر می‌بینید:

نوجوانان ۲۰۲۶ جهان - باکو

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان که طی روزهای ۵ تا ۷ مردادماه در آذربایجان به انجام رسید و تیم ایران با ۲ طلای امیررضا طهماسب‌پور در وزن ۶۰ کیلو و علیرضا رضایی در ۸۰ کیلو و ۲ برنز امیررضا مهری در ۹۲ کیلو و علی‌اکبر آکو در ۱۱۰ کیلو با ۹۶ امتیاز سوم جهان شد. روسیه در این رقابت‌ها با ۱۲۷ امتیاز به‌عنوان قهرمانی رسید و آذربایجان هم با ۱۰۷ امتیاز، نایب‌قهرمان جهان شد.

جوانان ۲۰۲۶ جهان – براتیسلاوا

پیکارهای کشتی فرنگی جوانان جهان که روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد در اسلواکی برگزار شد و تیم ایران در جایگاه دومی قرار گرفت. این تیم با یک طلای آرمین شمسی‌پور در ۵۵ کیلو و ۵ مدال برنز امیرعلی حیدری در ۶۰ کیلو، علی غریبی در ۶۳ کیلو، امیرمهدی سعیدی‌نوا در ۷۷ کیلو و امیرحسین نعمت‌زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم با ۱۰۹ امتیاز نایب‌قهرمان جهان شد و روسیه با ۱۴۲ امتیاز به‌عنوان قهرمانی رسید. ازبکستانِ ۹۵ امتیازی هم رده سوم را از آن خود کرد.

امیدهای ۲۰۲۶ جهان – لاس‌وگاس

رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان که روزهای ۲۰ تا ۲۳ مهر در آمریکا به انجام رسید، با قهرمانی تیم کشورمان تمام شد. برای تیم ایران، عرفان جرکنی در ۶3 کیلو، ابوالفضل مُهمدی در ۸۲ کیلو و یاسین یزدی در ۸۷ کیلو ۳ نشان طلا و محمد کمالی در ۶۷ کیلو و محمدهادی صیدی در ۹۷ کیلوگرم ۲ برنز به دست آوردند و این تیم با ۱۱۹ امتیاز قهرمان جهان شد. قزاقستان با ۱۱۴ امتیاز رده دوم را به خود اختصاص داد و روسیه هم با ۱۰۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.