بیرانوند نامزد مرد سال فوتبال آسیا شد

نام دروازه‌بان تیم ملی ایران در میان نامزدهای بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا دیده می‌شود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اسامی نامزدهای جوایز بهترین‌های سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد که فوتبال ایران در چهار بخش نماینده دارد. در بخش بهترین بازیکن سال، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم تراکتور که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز درون دروازه تیم ملی کشورمان ایستاد، دو رقیب عربستانی به نام‌های فراس البریکان و سالم الدوسری دارد. جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال هم که در سال‌های گذشته به بازیکنان ایرانی رسیده، دو بازیکن ایرانی در میان سه کاندیدا دارد. سعید احمد عباسی بهترین بازیکن جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در کنار حسین طیبی در این بخش رقیب یکدیگر هستند و با محمد عثمان موسی از تایلند رقابت می‌کنند. مرضیه جعفری هم که در سال ۲۰۲۵ عنوان بهترین مربی بانوان سال را به دست آورد، مجدداً در این بخش نامزد شده است. فدراسیون فوتبال ایران نیز در بخش گروس‌روت (فوتبال پایه) نامزد شده و در این بخش با فدراسیون‌های استرالیا و ژاپن رقابت می‌کند. البته فدراسیون کشورمان در بخش بهترین فدراسیون سال ۲۰۲۶ نامزد نشده است.