نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس با انتقاد از وضعیت انتخابات فدراسیون‌ها گفت: وزارت ورزش در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و قوای کشور ناموفق بوده و ساختار تصمیم‌سازی ورزش تضعیف شده است.

احسان قاضی‌زاده هاشمی با ابراز تأسف از ابطال پی‌درپی انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، این اتفاقات را نشانه‌ای از کاهش جایگاه وزارت ورزش و جوانان، ناهماهنگی بین‌دستگاهی و حاکم شدن تصمیمات سلیقه‌ای دانست. وی با اشاره به ابطال انتخابات چند فدراسیون در فاصله زمانی حدود یک ماه، تصریح کرد: با پدیده‌ای جدید و بی‌سابقه مواجه هستیم که نشان‌دهنده تضعیف ساختار تصمیم‌سازی در ورزش کشور است؛ وضعیتی که نبود رویه‌های روشن و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به شکل‌گیری آن دامن زده است. قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه ورزش موضوعی فرابخشی است، گفت: ورزش صرفاً در اختیار دولت و وزارت ورزش نیست و هر سه قوه کشور در این حوزه نقش دارند؛ مجلس نیز باید نقش مؤثرتری در این عرصه ایفا کند. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش در ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف افزود: وزارتخانه باید هنر و توان لازم را برای ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و قوا داشته باشد، اما در تحقق این هدف موفق نبوده است.