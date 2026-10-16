۸۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان بیمارستانی و اورژانس کشور افزوده شد

با حضور وزیر بهداشت ۸۴ دستگاه آمبولانس از مدل‌های ۳۵۰۰ و ۲۷۰۰ سی‌سی به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل بیماران و خدمات فوریت‌های پزشکی کشور اضافه شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور، با اشاره به ضرورت تقویت مستمر ناوگان آمبولانس کشور اظهار داشت: امروز برای توسعه و تجهیز بیشتر ناوگان آمبولانسی کشور گرد هم آمده‌ایم و برنامه ما این است که این مسیر را با جدیت ادامه دهیم. در این مرحله نیز ۸۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان کشور اضافه می‌شود که پس از این مراسم به استان‌ها و شهرهای مختلف اختصاص خواهند یافت.

ظفرقندی با تأکید بر نقش حیاتی آمبولانس‌ها در شرایط بحرانی و جنگ افزود: در شرایط جنگی، آمبولانس‌ها و نیروهای اورژانس نقش مهمی در انتقال مجروحان و تکمیل چرخه سریع و مؤثر ارائه خدمات سلامت دارند. برای اینکه بتوانیم خدمات درمانی را بموقع به مجروحان ارائه دهیم، باید ناوگان اورژانس کشور از ظرفیت و آمادگی کافی برخوردار باشد. وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به ناوگان اورژانس در جریان جنگ اخیر ادامه داد: در جریان این جنگ، حدود ۷۸ دستگاه آمبولانس بر اثر بمباران‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شد و از بین رفت، بنابراین، جایگزینی آمبولانس‌های آسیب‌دیده و همچنین نوسازی آمبولانس‌های فرسوده، از ضرورت‌های جدی نظام سلامت در شرایط کنونی است.

وزیر بهداشت بیان داشت: ما باید برای شرایط بحرانی از پیش آماده باشیم و این آمادگی را در همه ابعاد نظام سلامت، متناسب با شرایط جنگی و نیازهای کشور، تقویت کنیم. توسعه ناوگان آمبولانس نیز بخشی از همین برنامه است و این روند با هدف افزایش توان خدمت‌رسانی به مردم ادامه خواهد یافت.

ظفرقندی با بیان اینکه کاهش کمبود آمبولانس نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است، گفت: تقویت ناوگان یک اقدام تدریجی و ادامه‌دار است؛ چراکه بخشی از آمبولانس‌ها ممکن است در حوادث آسیب ببینند یا تخریب شوند و بخشی دیگر نیز به‌دلیل فرسودگی، نیازمند جایگزینی باشند. از این‌رو، باید به‌صورت مداوم برای نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: هدف این است که آمبولانس‌های جدید به‌طور مستمر به ناوگان کشور اضافه شوند تا ضمن جبران خسارت‌ها و جایگزینی خودروهای فرسوده، آمادگی اورژانس برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و انتقال بموقع بیماران و مصدومان افزایش یابد.