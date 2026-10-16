تیراندازی در مدرسه‌ ابتدایی با 5 کشته

بر اثر حادثه تیراندازی بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی در یک مدرسه ابتدایی در شهر «بند» در ایالت اورگان آمریکا، دست‌کم پنج نفر از جمله سه کودک کشته شده‌اند.

به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، مقام‌های پلیس شهر بند اعلام کردند که این حادثه در مدرسه ابتدایی «سیلور ریل» رخ داده و مظنون اصلی این تیراندازی که هویت او هنوز مشخص نشده، در محل حادثه کشته شده است.

براساس این گزارش، «شیلا میلر» مدیر ارتباطات پلیس «بند» گفت که مظنون لحظاتی پس از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است اما هنوز مشخص نیست که چه کسی این گلوله را شلیک کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، در جریان این تیراندازی پنج نفر از جمله سه کودک، یک بزرگسال و فرد مظنون کشته شده‌اند.

به گفته مقام‌های پلیس، شمار دقیق کشته‌شدگان و مجروحان و وضعیت آنها هنوز مشخص نیست.

تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.